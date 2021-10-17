★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

دعا وزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى أن يصبح "أكثر صرامة مع إيران لضمان تطبيع العلاقات بين إسرائيل والسعودية".

وقال في حديثه مع صحيفة "تلغراف" إن تعامل بايدن بحزم أكبر مع إيران ضروري إذا كان يأمل في إقناع الرياض بأن تصبح الدولة العربية التالية التي تقيم علاقات مع إسرائيل.

وأضاف أن السلطات السعودية بحاجة إلى "تأكيدات أقوى" من واشنطن بأنه "ستتم حمايتها من القوات المدعومة من إيران في الشرق الأوسط"، في إشارة إلى الحوثيين في اليمن.

وتابع قائلا "أنا مقتنع بأنه سيكون هناك المزيد من الدول التي ستنضم إلى اتفاقيات أبراهام، وفي يوم من الأيام ستنضم المملكة العربية السعودية أيضا".