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محافظ أسوان يتسلم درع المؤتمر السنوي لجمعية فتيان الكشافة المصرية

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محافظ أسوان يتسلم درع المؤتمر السنوي لجمعية فتيان الكشافة المصرية محافظ أسوان يتسلم درع المؤتمر السنوي لجمعية فتيان الكشافة المصرية

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تسلم اللواء أشرف عطية محافظ أسوان درع المؤتمر السنوي لجمعية فتيان الكشافة المصرية بمدينة أسوان والذى قدمه الدكتور محمد فرغلى قائد تدريب جمعية فتيان الكشافة تعبيراً عن تقدير وإعتزاز الجمعية المصرية لجهود المحافظة في رعاية ودعم شباب فتيان الكشافة والتعاون في إستضافة المؤتمر السنوي والذى شهد مشاركة واسعة لحوالي 69 من قادة فتيان الكشافة على مستوى 27 محافظة بجانب قادة المنظمة الكشفية العربية وذلك خلال الفترة من 6 إلى 9 أكتوبر الجارى .

من جانبه رحب اللواء أشرف عطية بإستضافة عاصمة الشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية لفعاليات المؤتمر الكشفى السنوي وبجميع المشاركين فيه، مشيداً بجهود وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحى ودورها الرائد في تنشأة وتخريج شباب من قادة المستقبل القادرين على تحمل المسئولية وإستكمال مسيرة البناء والتنمية .

المصرى اليوم

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