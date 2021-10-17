المرور على محلات بيع حلوى المولد للتأكد من صلاحيتها في أسوان

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قرر اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، تشكيل لجنة من مديريات الصحة والطب البيطرى والتموين والوحدة المحلية للمرور على محلات بيع حلوى المولد النبوى الشريف للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمى، موجهاً إلى مواصلة حملات التفتيش التي تقوم بها مديرية الصحة تزامناً مع الاحتفال بالمولد النبوى وتشديد الرقابة على الأسواق وأماكن بيع وتداول المنتجات الغذائية.

من جانبه أكد الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان على أن إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية إستكملت سلسلة حملاتها المكثفة خلال الفترة الحالية لضبط السلع الغذائية الفاسدة والمغشوشة حيث تم التفتيش والمرور الميدانى على 160 منشأة ومحل.