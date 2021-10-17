أخبار عاجلة

عسير : ضبط شخصين أتلفا جهازا بنكيا في محاولة للسرقة -
خادم الحرمين يرأس وفد المملكة في قمة G20 -
شرطة عسير تطيح بشخصين لإتلاف ومحاولة سرقة جهاز خدمة ذاتية لأحد البنوك -
"تساوي" و"دليل العقارية" تتفقان على تطوير البنية التحتية لمخطط بـ"عزيزية الخبر" -
مروان حمدي على رأس قائمة سموحة لمواجهة الاتحاد السكندري -
كلاسيكو الأرض.. هدف نمساوي تاريخي وسلسلة نادرة تتحق للمرة الأولى منذ 56 عامًا -
علماء: أمريكا تقتربَ من 80 ألف حالة وفاة بسبب كورونا -
أحمد مجدي يشارك في إنتاج فيلم «حبر أحمر» -
أحلام تعلن وفاة عمتها هيا الشامسي: اللهم أبدلها دارا خيرا من دارها -
بثنائية .. ريال مدريد يحسم مواجهة الكلاسيكو أمام برشلونة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

إقامة أول سوق سياحى متكامل للأسماك في أسوان

Print
إقامة أول سوق سياحى متكامل للأسماك في أسوان إقامة أول سوق سياحى متكامل للأسماك في أسوان

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان عن إقامة أول سوق سياحى حضارى متكامل للأسماك يضم مطاعم وكافتيريات وخدمات متنوعة، بالإضافة إلى صرف صحى ومرافق على أعلى مستوى ليصبح مقصداً لأهالى المحافظة وضيوفها من الزائرين، الذى يتزامن مع الحد من تواجد الباعة المتجولين لبيع الأسماك عشوائياً. جاء ذلك أثناء تفقده لسويقة شادر الأسماك بمنطقة الصالحين التي تضم 44 محلا، وتم إنشاؤها منذ عام 2003.

قرر المحافظ سحب كافة المحلات داخل سويقة الأسماك من المستأجرين الذين لم يلتزموا بسداد قيمة الإيجار لمدة شهرين أو قاموا بتغير نشاط محلاتهم، بإستثناء 10 محلات إلتزم أصحابها بالسداد وسيكون لهم الأولوية في الحصول على تخصيص محلات لهم بسوق الأسماك الجديد، موجهاً إلى إختيار الموقع المناسب لسوق الأسماك السياحى، ليكون في منطقة يسهل الوصول إليها من الأفواج السياحية من أجل تحقيق القيمة المضافة للمنتج السمكى من بحيرة ناصر، وإستثماره بالشكل المناسب، وخاصة لميزته بإعتباره من الأسماك الأورجنيك.

فى نفس الجولة شدد اللواء أشرف عطية على مراجعة التراخيص والموقف القانونى للعقارات والمبانى والورش الفنية المتواجدة في المنطقة، والتأكد من عدم مخالفاتها للتنظيم أو إشتراطات السلامة المهنية، مع دراسة أسلوب إستغلال مساحة سويقة الأسماك القديمة في الصالح العام، مكلفاً بمراجعة موقف محلات بيع الحلوى بمنطقة الصالحين التي تم التصريح لها مقابل إشغال مؤقت برسوم محددة، الذي يتوازى مع توفير تأمين منطقة المولد من الحماية المدنية وفرق الإسعاف، وأيضاً التشديد على تطبيق التباعد والإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار .

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
إيطاليا تسجل 24 وفاة و3725 إصابة جديدة بفيروس كورونا

إيطاليا تسجل 24 وفاة و3725 إصابة جديدة بفيروس كورونا

6 ملايين جنيه لإحلال وتجديد شبكة مياه أبونواس بالغردقة

6 ملايين جنيه لإحلال وتجديد شبكة مياه أبونواس بالغردقة

فلسطين 10 وفيات و270 إصابة بفيروس كورونا

فلسطين 10 وفيات و270 إصابة بفيروس كورونا

7 وفيات و139 إصابة بفيروس كورونا في قطاع غزة

7 وفيات و139 إصابة بفيروس كورونا في قطاع غزة