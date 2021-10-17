إقامة أول سوق سياحى متكامل للأسماك في أسوان

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أعلن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان عن إقامة أول سوق سياحى حضارى متكامل للأسماك يضم مطاعم وكافتيريات وخدمات متنوعة، بالإضافة إلى شبكة صرف صحى ومرافق على أعلى مستوى ليصبح مقصداً لأهالى المحافظة وضيوفها من الزائرين، الذى يتزامن مع الحد من تواجد الباعة المتجولين لبيع الأسماك عشوائياً. جاء ذلك أثناء تفقده لسويقة شادر الأسماك بمنطقة الصالحين التي تضم 44 محلا، وتم إنشاؤها منذ عام 2003.

قرر المحافظ سحب كافة المحلات داخل سويقة الأسماك من المستأجرين الذين لم يلتزموا بسداد قيمة الإيجار لمدة شهرين أو قاموا بتغير نشاط محلاتهم، بإستثناء 10 محلات إلتزم أصحابها بالسداد وسيكون لهم الأولوية في الحصول على تخصيص محلات لهم بسوق الأسماك الجديد، موجهاً إلى إختيار الموقع المناسب لسوق الأسماك السياحى، ليكون في منطقة يسهل الوصول إليها من الأفواج السياحية من أجل تحقيق القيمة المضافة للمنتج السمكى من بحيرة ناصر، وإستثماره بالشكل المناسب، وخاصة لميزته بإعتباره من الأسماك الأورجنيك.

فى نفس الجولة شدد اللواء أشرف عطية على مراجعة التراخيص والموقف القانونى للعقارات والمبانى والورش الفنية المتواجدة في المنطقة، والتأكد من عدم مخالفاتها للتنظيم أو إشتراطات السلامة المهنية، مع دراسة أسلوب إستغلال مساحة سويقة الأسماك القديمة في الصالح العام، مكلفاً بمراجعة موقف محلات بيع الحلوى بمنطقة الصالحين التي تم التصريح لها مقابل إشغال مؤقت برسوم محددة، الذي يتوازى مع توفير تأمين منطقة المولد من الحماية المدنية وفرق الإسعاف، وأيضاً التشديد على تطبيق التباعد والإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.