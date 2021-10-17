انتقامًا منها .. صيني يحرق طليقته أثناء بث مباشر على الإنترنت

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في واقعة عنف أسري الأغرب من نوعها أقدم شاب صيني على إحراق زوجته خلال بث مباشر لهما عبر الإنترنت. وحسبما أورده موقع «سي بي أس» ، قضت محكمة صينية بإعدام الشاب بعدما أقدم على قتل إضرام النار في جسد زوجته السابقة أثناء بث مباشر لها على الإنترنت، مما أدى إلى وفاتها.



كانت المجني عليها، لامو، 30 عاما، تتمتع بشعبية كبيرة عبر تطبيق «دويين» أشبه بنسخة صينية من تطبيق «تيك توك»؛ وحصدت ملايين الإعجابات. وكافحت المجني عليها للهروب من زوجها الذي طالما أساء معاملتها، عبر مناشدات متكررة تقدمت بها للأجهزة الشرطية الصينية، حتى تمكنت من التحرر منه بالطلاق في سبتمبر الماضي. وانتقامًا منها اقتحم الجاني، تانج لو، 30 عامًا، شقتها مستغلُا انشغالها بينما كانت تقدم بثا مباشرا على الإنترنت، وباغتها بسكب البنزين على جسدها وإشعال النيران بها.

صيني يحرق طليقته أثناء بث مباشر على الإنترنت

توفيت لامو، عقب أسبوعين من الاعتداء، جراء معاناتها من حروق بالغة أصابت 90 في المئة من جسدها. واتهمت محكمة صينية ، تانج لو، بارتكاب «جريمة قاسية ألقت بظلالها على المجتمع، وحكمت عليه بالإعدام نظير ارتكابه الجريمة».