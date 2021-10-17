أخبار عاجلة

مروان حمدي على رأس قائمة سموحة لمواجهة الاتحاد السكندري -
كلاسيكو الأرض.. هدف نمساوي تاريخي وسلسلة نادرة تتحق للمرة الأولى منذ 56 عامًا -
علماء: أمريكا تقتربَ من 80 ألف حالة وفاة بسبب كورونا -
أحمد مجدي يشارك في إنتاج فيلم «حبر أحمر» -
أحلام تعلن وفاة عمتها هيا الشامسي: اللهم أبدلها دارا خيرا من دارها -
بثنائية .. ريال مدريد يحسم مواجهة الكلاسيكو أمام برشلونة -
تواصل فعاليات "صحة حائل" التوعوية عن سرطان الثدي -
محافظ بني سويف يتفقد أعمال تطوير شارع طراد الواسطى -
وكيل تعليم الأقصر يشهد احتفالية تخرج فصول «التركيبات الكهربية وشبكات المياه» -
مان يونايتد ضد ليفربول .. صلاح يختتم الشوط الأول بهدف مميز -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

انتقامًا منها .. صيني يحرق طليقته أثناء بث مباشر على الإنترنت

Print
انتقامًا منها .. صيني يحرق طليقته أثناء بث مباشر على الإنترنت انتقامًا منها .. صيني يحرق طليقته أثناء بث مباشر على الإنترنت

اشترك لتصلك أهم الأخبار

في واقعة عنف أسري الأغرب من نوعها أقدم شاب صيني على إحراق زوجته خلال بث مباشر لهما عبر الإنترنت. وحسبما أورده موقع «سي بي أس» ، قضت محكمة صينية بإعدام الشاب بعدما أقدم على قتل إضرام النار في جسد زوجته السابقة أثناء بث مباشر لها على الإنترنت، مما أدى إلى وفاتها.


كانت المجني عليها، لامو، 30 عاما، تتمتع بشعبية كبيرة عبر تطبيق «دويين» أشبه بنسخة صينية من تطبيق «تيك توك»؛ وحصدت ملايين الإعجابات. وكافحت المجني عليها للهروب من زوجها الذي طالما أساء معاملتها، عبر مناشدات متكررة تقدمت بها للأجهزة الشرطية الصينية، حتى تمكنت من التحرر منه بالطلاق في سبتمبر الماضي. وانتقامًا منها اقتحم الجاني، تانج لو، 30 عامًا، شقتها مستغلُا انشغالها بينما كانت تقدم بثا مباشرا على الإنترنت، وباغتها بسكب البنزين على جسدها وإشعال النيران بها.

صيني يحرق طليقته أثناء بث مباشر على الإنترنت

توفيت لامو، عقب أسبوعين من الاعتداء، جراء معاناتها من حروق بالغة أصابت 90 في المئة من جسدها. واتهمت محكمة صينية ، تانج لو، بارتكاب «جريمة قاسية ألقت بظلالها على المجتمع، وحكمت عليه بالإعدام نظير ارتكابه الجريمة».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
مروان حمدي على رأس قائمة سموحة لمواجهة الاتحاد السكندري

مروان حمدي على رأس قائمة سموحة لمواجهة الاتحاد السكندري

كلاسيكو الأرض.. هدف نمساوي تاريخي وسلسلة نادرة تتحق للمرة الأولى منذ 56 عامًا

كلاسيكو الأرض.. هدف نمساوي تاريخي وسلسلة نادرة تتحق للمرة الأولى منذ 56 عامًا

علماء: أمريكا تقتربَ من 80 ألف حالة وفاة بسبب كورونا

علماء: أمريكا تقتربَ من 80 ألف حالة وفاة بسبب كورونا

مصرع طفلة وإصابة 5 أخرين في حادثي سير منفصلين ببني سويف

مصرع طفلة وإصابة 5 أخرين في حادثي سير منفصلين ببني سويف