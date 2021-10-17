ضبط وإعدام كبدة غير صالحه للاستخدام الآدمي بالجيزة

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قامت محافظة الجيزة من خلال حي جنوب الجيزة بشن حمله تموينية علي عدد من المطاعم بنطاق ميدان الجيزة.

أسفرت الحملات عن ضبط وإعدام كبدة فاسدة غير صالحه للاستخدام الآدمي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المنشآت المخالفة.

شارك في الحملات إدارات التموين والصحه والطب البيطري والبيئة بحي جنوب الجيزة.

يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بتكثيف الحملات التموينية للتاكد من السلع والاغذية المعروضه للمواطنين حفاظا علي سلامتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.