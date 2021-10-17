أخبار عاجلة

مروان حمدي على رأس قائمة سموحة لمواجهة الاتحاد السكندري -
كلاسيكو الأرض.. هدف نمساوي تاريخي وسلسلة نادرة تتحق للمرة الأولى منذ 56 عامًا -
علماء: أمريكا تقتربَ من 80 ألف حالة وفاة بسبب كورونا -
أحمد مجدي يشارك في إنتاج فيلم «حبر أحمر» -
أحلام تعلن وفاة عمتها هيا الشامسي: اللهم أبدلها دارا خيرا من دارها -
بثنائية .. ريال مدريد يحسم مواجهة الكلاسيكو أمام برشلونة -
تواصل فعاليات "صحة حائل" التوعوية عن سرطان الثدي -
محافظ بني سويف يتفقد أعمال تطوير شارع طراد الواسطى -
وكيل تعليم الأقصر يشهد احتفالية تخرج فصول «التركيبات الكهربية وشبكات المياه» -
مان يونايتد ضد ليفربول .. صلاح يختتم الشوط الأول بهدف مميز -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

ضبط وإعدام كبدة غير صالحه للاستخدام الآدمي بالجيزة

Print
ضبط وإعدام كبدة غير صالحه للاستخدام الآدمي بالجيزة ضبط وإعدام كبدة غير صالحه للاستخدام الآدمي بالجيزة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت محافظة الجيزة من خلال حي جنوب الجيزة بشن حمله تموينية علي عدد من المطاعم بنطاق ميدان الجيزة.

أسفرت الحملات عن ضبط وإعدام كبدة فاسدة غير صالحه للاستخدام الآدمي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المنشآت المخالفة.

شارك في الحملات إدارات والصحه والطب البيطري والبيئة بحي جنوب الجيزة.

يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بتكثيف الحملات التموينية للتاكد من السلع والاغذية المعروضه للمواطنين حفاظا علي سلامتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«التموين»: الاحتياطي الاستراتيجي من السكر يكفي حتى فبراير

«التموين»: الاحتياطي الاستراتيجي من السكر يكفي حتى فبراير

التموين: انخفاض أسعار البيض خلال أسبوع.. ولدينا مخزون استراتيجي في السلع

التموين: انخفاض أسعار البيض خلال أسبوع.. ولدينا مخزون استراتيجي في السلع

التموين تضبط 10 أطنان سكر مجهول المصدر

التموين تضبط 10 أطنان سكر مجهول المصدر

«مباحث التموين»: ضبط 1130 قضية تموينية خلال 24 ساعة

«مباحث التموين»: ضبط 1130 قضية تموينية خلال 24 ساعة