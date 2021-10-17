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وكيل «صحة المنوفية» يتفقد مستشفى أشمون العام

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وكيل «صحة المنوفية» يتفقد مستشفى أشمون العام وكيل «صحة المنوفية» يتفقد مستشفى أشمون العام

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أجرى الدكتور فيصل محمود جودة، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، جولة مفاجئة على مستشفى أشمون العام، حيث تم المرور على الأقسام الطبية المختلفة بالمستشفى لمتابعة انتظام سير العمل، والتأكد من الانضباط الإداري للأطقم الطبية ومدى توفير الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، وتم التأكد من رفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات، والتأكد من تواجد القوى البشرية بأماكن تقديم الخدمة الطبية، وارتدائهم للواقيات الشخصية أثناء العمل، مع اتخاذ كل الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية اللازمة أثناء العمل لمنع انتشار العدوى، وتوافر الكميات اللازمة من الأدوية والمستلزمات الطبية بأقسام الاستقبال والطوارئ، والأقسام الطبية الحرجة.

وأثناء المرور، تم الاطمئنان على الخدمة الطبية المقدمة للمرضى بأقسام العزل والتأكد من تقديم العلاج للمصابين بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، وفقاً لبروتوكول العلاج المحدد من قبل وزارة الصحة وتوفير كل أوجه الرعاية الطبية لهم، بالإضافة إلى متابعة عدادات الأكسجين والتأكد من توافر المخزون الإستراتيجي من إسطوانات الأكسجين، لتغطية عمل الشبكة بأقسام الإستقبال، والأقسام الداخلية في حالة الاحتياج، ومتابعة الإجراءات التمريضية أثناء تقديم الخدمة الطبية للمرضي، ووفقاً لمعايير الجودة وسياسات مكافحة العدوي، وتكثيف جلسات العلاج الطبيعي للمرضي المصابين بفيروس كورونا، ومرضي العناية المركزة.

وفي ختام الزيارة قام وكيل الوزارة بتقديم الدعم النفسي للفرق الطبية وخاصة في تلك الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد

المصرى اليوم

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