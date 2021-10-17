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مشهد انساني في ملعب سانت جيمس بارك .. ريجيلون يقنع الحكم بإيقاف المباراة

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مشهد انساني في ملعب سانت جيمس بارك .. ريجيلون يقنع الحكم بإيقاف المباراة مشهد انساني في ملعب سانت جيمس بارك .. ريجيلون يقنع الحكم بإيقاف المباراة

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توقفت مباراة نيوكاسل وتوتنهام في الدقيقة 41 من الشوط الأول بعد ان سقط احد المشجعين في مدرجات ملعب سان جيمس بارك بشكل مفجع نتيجة أزمة صحية.

وكان فريق توتنهام على وشك تنفيذ ركلة ركنية، قبل ان يتنبه الظهير الأيسر سيرخيو ريجيلون لمشكلة في المدرج الشرقي لملعب نيوكاسل، ويتوجه لحكم المباراة ويشير له بذلك.

وركض اللاعبون سريعًا تجاه المنطقة الفنية لإستدعاء الطاقم الطبي وهو ما تم بالفعل، ليتدخل الطاقم الطبي لعلاج المشجع، ويقرر حكم المباراة ايقاف اللعب بشكل مؤقت، مع تقدم توتنهام على نيوكاسل بنتيجة 2-1

المصرى اليوم

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