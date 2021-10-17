مران الإسماعيلي..تدريبات بدنية للاعبين..وأبو جريشة يجتمع مع شكري نجيب

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واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلى تدريباته اليومية، ضمن برنامج الإعداد لمباراة الأهلى بالجولة الأولى من مسابقة الدورى الممتاز.

المران اشتمل على تدريبات بدنية شاقة تحت إشراف أحمد عبداللطيف مدرب الأحمال، كما تم تقسيم الفريق إلى مجموعات تخللها تدريبات على الاستحواذ وآخرى على التسديد من مسافات بعيدة، إضافة لتدريبات على العرضيات وإنهاء الهجمات على المرمى.

وقام الجهاز الفنى بإيقاف المران عدة مرات من أجل إعطاء التعليمات وتصحيح أخطاء تمركز اللاعبين.

وعلى هامش المران كان هناك حديث مطول جمع محمد صلاح أبوجريشة مدير الكرة مع شكري نجيب مهاجم الفريق بجانب اجتماع بين أحمد عبداللطيف مدرب الأحمال وأحمد مصطفي جناح الفريق.