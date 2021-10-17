برعاية "الفيصل".. انطلاق القافلة الإرشادية الزراعية بمكة

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الخميس المقبل وتستمر على مدى ثلاثة أيام

أوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جارالله الغامدي، أن القافلة الإرشادية الزراعية ستنطلق في منطقة مكة المكرمة الخميس القادم وتستمر على مدى ثلاثة أيام، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والخاصة برعاية مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل.



وتعد فعاليات القافلة استكمالًا لمسيرة النجاح التي حقّقتها القافلة في مراحلها السابقة، والتي انطلقت من مدينة الرياض وعسير والباحة لتحط رحالها في عدد من مناطق المملكة قبل أن تصل لمنطقة مكة المكرمة، وتشمل فعاليات القافلة العديد من النشاطات والندوات والعروض وورش العمل في أكثر من محافظة ومركز بمنطقة مكة، إضافة إلى مشاركة عدد من المزارعين ومربي الماشية والأسر المنتجة والنحالين، بوضع أركان خاصة لعرض منتجاتهم وتسويقها.

من جهته قال مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الطائف المهندس هاني بن عبد الرحمن القاضي: إن القافلة ستصل إلى مدينة الطائف غدًا الاثنين؛ حيث سينظم لدخولها مسيرة بمشاركة المرور والسيارات الكلاسيكية والخيول وسيارات مكتب الوزارة بالطائف؛ إذ ستنطلق المسيرة فور وصول القافلة لنقطة الضبط الأمني بالسر مروراً بشارع الحدائق وصولاً لمقر إقامتها بالقرب من مصلى العيد بالردف.

وأضاف المهندس القاضي أن القافلة التي جاءت بهدف تزويد المزارعين بأهم المعارف والمهارات بالخدمات الإرشادية الزراعية المتكاملة لتغيير سلوكهم واتجاهاتهم، وستدشن برعاية وكيل محافظة الطائف ناصر السبيعي.

بدوره بين مدير إدارة الزراعة الدكتور غالب بن عبدالغني الصاعدي أنه ستكون هناك عدة ورش بمحافظة الطائف مثل (أمراض وآفات النحل وعلاجها، العمليات الزراعية للورد ما بعد الحصاد، الممارسات الزراعية السليمة للعنب وأشجار الفاكهة، الممارسات الزراعية السليمة للزراعة بالبيوت المحمية واهم العمليات الزراعية في الزراعة البعلية وهناك ورشة بعنوان "الزراعة المائية للخضار وفوائدها" في مزرعة أحمد عيسى المزيني بمحافظة الليث، وستكون هناك ورشة "أمراض وآفات النحل" في محافظة العرضيات، بالإضافة إلى ورشة "طرق إكثار الخلايا لإنتاج العسل في الخلايا الحديثة" في مزرعة عبد المطلوب المطرفي بالعاصمة المقدسة، وورشة "الزراعة المائية للخضار وفوائدها" في مزرعة محمود عبدالجواد بالغولاء بمحافظة جدة.