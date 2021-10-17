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شمال سيناء تسجل وفاة جديدة بفيروس كورونا

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شمال سيناء تسجل وفاة جديدة بفيروس كورونا شمال سيناء تسجل وفاة جديدة بفيروس كورونا

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سجلت محافظة شمال سيناء، اليوم الأحد، حالة وفاة جديدة نتيجة إصابتها بفيروس كورونا المستجد، أثناء تلقيها العلاج في قسم العزل بمستشفى العريش العام، ليصل عدد الوفيات إلى 255 حالة وفاة على مستوى المحافظة.

وقال الدكتور طارق شوكة، مدير عام مديرية الصحة بشمال سيناء، في بيان، إنه يجري اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية، طبقًا لبروتوكول وزارة الصحة، خلال عمليات الغُسل والتكفين بمعرفة إدارة الطب الوقائي والإدارة الصحية بمقابر مدينة العريش، بحضور عدد قليل من أفراد أسرة الحالة المتوفاة.

من جانبه، قال محمد صلاح، مسؤول التثقيف والإعلام الصحي بمديرية الصحة، إن حالة الوفاة لسيدة في السادسة و الثمانين من العمر، مقيمة في مدينة العريش، وتوفيت داخل قسم العزل في المستشفى العام بالعريش متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد.

المصرى اليوم

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