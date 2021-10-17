رئيس جامعة طنطا: منع دخول الطلاب والعاملين دون تطعيم لقاح كورونا من أول نوفمبر

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أعلن الدكتور محمود ذكي، رئيس جامعة طنطا، أنه لن يسمح بدخول الحرم الجامعي والكليات من الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس إلا لمن تلقى اللقاح وإحضار ما يفيد ذلك، أو إحضار نتيجة تحليل «PCR» لم يمض عليها أسبوع، وتطبق هذه القواعد بدءًا من أول نوفمبر المقبل.

وأكد ذكي أهمية حصول الطلاب على اللقاح المضاد لفيروس كورونا، من خلال مركز لقاح كورونا الذي تم افتتاحه لتطعيم كل منتسبي الجامعة مـن الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، بالتعاون مع وزارة الصحة، وبالتنسيق مع المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.

وشدد الدكتور محمد حسين، نائب رئيس الجامعة، على ضرورة تقديم إفادة معتمدة من مقر التطعيم بتناول الطلاب لقاح كورونا (الجرعة الأولى والثانية)، وذلك يوم التسكين بالمدن والذى تحدد له الثلاثاء المقبل.

وأكد حسين حرص جامعة طنطا على سلامة وصحة أبنائه الطلاب، مؤكدًا الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، بما في ذلك تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي، والتعقيم والتطهير المستمر للمدن الجامعية بالكامل، وتعقيم الغرف بشكل دورى طوال فترة إقامة الطلاب.