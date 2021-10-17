مدربة يوجا: تمارين التنفس تُخرج الطاقة السلبية من الجسم

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قالت ندى عادل، مدربة يوجا، إن ممارسة اليوجا بشكل خاطئ قد يؤدي إلى بعض الإصابات، مشيرة إلى أن اليوجا تؤدي إلى اكتساب الجسم الكثير من المرونة.

وتابعت "عادل"، خلال حوارها مع الإعلاميات هاجر الشرنوبي وياسمين فهمي وشيماء السباعي، ببرنامج "3 ستات"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أنه يفضل ممارسة اليوجا خلال الفترة الصباحية، ومن الممكن ممارستها 6 أيام في الأسبوع، وفي البداية يكفي ممارستها مرتين أسبوعيًا.

وأشارت إلى أن تمرين الشهيق والزفير أمر مهم، لأنه يخرج الطاقة السلبية من الجسم، وفي البداية يجب التنفس سريعًا، وبعد ذلك يتم التنفس بهدوء.