الهيئة الإنجيلية باليوم العالمي لمكافحة الفقر: نجدد التزامنا بإخلاص ووطنية للقضاء على الفقر

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نظمت الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، الأحد، لقاء شركاء التنمية "معًا للقضاء على الفقر" تزامنًا مع اليوم العالمي للقضاء على الفقر، والمقرر انعقاده سنويًّا من الأمم المتحده 17 أكتوبر من كل عام، بمشاركة قيادات من وزارة التضامن الاجتماعي، وحشد كبير من قيادات مؤسسات وجمعيات تنمية المجتمع، وعدد من قيادات القوى العاملة والصحة والتعليم والإعلام.

وقدمت مارجريت صاروفيم، رئيس قطاع للتنمية المحلية بالهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، كلمة الافتتاح ورسالة الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، فيما قدم كلمة الاتحاد العام للجمعيات الدكتور طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية وعضو مجلس النواب، وكلمة وكيل وزارة التضامن الاجتماعي في القاهرة للدكتور أحمد عبد الرحمن.

وخلال اللقاء، تم عرض شهادات حية تقدم نماذج ناجحة وملهمة لمشروعات ناجحة تم تنفيذها بين الهيئة والجمعيات الشريكة لها في المجتمعات المحلية في مختلف المحافظات، (مشروع العمالة– مجتمعات ريفية مرنة الزراعة– مجال الإعاقة– مجال العمل مع أطفال في خطر، يتناول أهم إنجازات العمل في هذا المجال)، كما تم عرض أهم الإنجازات التي حققتها الهيئة في المجالات التنموية المختلفة عبر عامي 2020 و2021 وهي تمثل إنجازًا ونجاحًا للهيئة وشركائها في العمل، وخبرة الهيئة في الدعم المؤسسي وبناء قدرات منظمات المجتمع المدني، والحاضنات الاجتماعية والموجهين المحليين، كما تم تكريم الجمعيات الشريكة في العمل مع الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية.