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باستثمارات 178 مليون جنيه.. «الكهرباء» و«السويدي» توقعان عقد إنشاء محطة محولات مونوريل زايد

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باستثمارات 178 مليون جنيه.. «الكهرباء» و«السويدي» توقعان عقد إنشاء محطة محولات مونوريل زايد باستثمارات 178 مليون جنيه.. «الكهرباء» و«السويدي» توقعان عقد إنشاء محطة محولات مونوريل زايد

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وقّعت الشركة المصرية لنقل الكهرباء اليوم عقدًا لتنفيذ إنشاء محطة محولات مونوريل زايد بالسادس من أكتوبر جهد ( 66 / 22 ) كيلوفولت، سعة (3 × 40) ميجا فولت أمبير، بمهمات من النوع المعزول بالغاز GIS بمنطقة القاهرة، لتوفير التغذية الكهربائية المطلوبة للأحمال الكهربية الخاصة بمونوريل السادس من أكتوبر.

وقالت المهندسة صباح مشالى رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء أن توقيع العقد يأتي في إطار جهود الدولة المصرية بكافة مؤسساتها للانتهاء من مشروع المونوريل الذي يعد من أحدث وسائل النقل الكهربائى في العالم وسيكون بمثابة نقلة نوعية كبيرة في المواصلات العامة في ، وبما يتوافق مع معايير المحافظة على البيئة.

وأوضحت مشالي إلى انه تم توقيع العقد مع شركة السويدي الكتريك للتجارة والتوزيع بتكلفة إجمالية تبلغ حوالى 178 مليون جنيه مصري، بمدة تنفيذ تصل إلى حوالي 12 شهرًا، ويتم التمويل من المشروعات الاستراتيجية ضمن خطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، ويتم الصرف بمعرفة الشركة المصرية لنقل الكهرباء بالإنابة.

ولفتت إلى أن مثل هذه الأعمال تأتي تأكيداً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح لتدعيم الشبكة الكهربائية بمحافظات مصر المختلفة وتوفير التغذية الكهربائية لكافة المشروعات التنموية على ارض مصر الحبيبة.

المصرى اليوم

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