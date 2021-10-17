أخبار عاجلة

مروان حمدي على رأس قائمة سموحة لمواجهة الاتحاد السكندري -
كلاسيكو الأرض.. هدف نمساوي تاريخي وسلسلة نادرة تتحق للمرة الأولى منذ 56 عامًا -
علماء: أمريكا تقتربَ من 80 ألف حالة وفاة بسبب كورونا -
أحمد مجدي يشارك في إنتاج فيلم «حبر أحمر» -
أحلام تعلن وفاة عمتها هيا الشامسي: اللهم أبدلها دارا خيرا من دارها -
بثنائية .. ريال مدريد يحسم مواجهة الكلاسيكو أمام برشلونة -
تواصل فعاليات "صحة حائل" التوعوية عن سرطان الثدي -
محافظ بني سويف يتفقد أعمال تطوير شارع طراد الواسطى -
وكيل تعليم الأقصر يشهد احتفالية تخرج فصول «التركيبات الكهربية وشبكات المياه» -
مان يونايتد ضد ليفربول .. صلاح يختتم الشوط الأول بهدف مميز -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

أبوغزالة يوجه رسالة لقادة العالم: لن ينجو مكان في العالم من كارثة التلوث البيئي

Print
أبوغزالة يوجه رسالة لقادة العالم: لن ينجو مكان في العالم من كارثة التلوث البيئي أبوغزالة يوجه رسالة لقادة العالم: لن ينجو مكان في العالم من كارثة التلوث البيئي

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور طلال أبوغزالة، المفكر الاقتصادي: إذا لم ينشأ نظام عالمي جديد فيه سلطة واحدة دولية وليس تعدد إدارات العالم، لن نستطيع أن نفرض هذا النظام وكيف نجد له الحلول.

وأوضح أبوغزالة في برنامجه «شر البلية» المذاع عبر فضائية TeN، أن الحلول موجودة، والأمم المتحدة التي تشكل كل يوم فريق عمل ولجان، إلا يستحق مستقبل وجود البشرية تأليف فريق ليس من السياسيين ولا من الإعلاميين بل من الخبراء في الذكاء الاصطناعي، ليجدوا حلولا لمعالجة التلوث، وليس لإغلاق المصانع.

وتابع: أرفض إغلاق المصانع ووقف الطائرات وقطع النفط وقطع كل شيء ينتج عنه تلوث، لافتاً إلى أن هذه الإفرازات يمكن معالجتها لتصبح غير سامة بهذا الإبداع العجيب وهو الذكاء التقني.

وأردف: أتمنى صحوة ضمير من قادة العالم أن كان ذلك ممكناً، أن ينظروا في مستقبل ما بعد سنوات رئاستهم، ومناصبهم، ماذا سيحدث لأحفادهم، وفي كل العالم لن ينجو من هذه الكارثة دولة ولا محيط ولا منطقة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
مروان حمدي على رأس قائمة سموحة لمواجهة الاتحاد السكندري

مروان حمدي على رأس قائمة سموحة لمواجهة الاتحاد السكندري

كلاسيكو الأرض.. هدف نمساوي تاريخي وسلسلة نادرة تتحق للمرة الأولى منذ 56 عامًا

كلاسيكو الأرض.. هدف نمساوي تاريخي وسلسلة نادرة تتحق للمرة الأولى منذ 56 عامًا

علماء: أمريكا تقتربَ من 80 ألف حالة وفاة بسبب كورونا

علماء: أمريكا تقتربَ من 80 ألف حالة وفاة بسبب كورونا

مصرع طفلة وإصابة 5 أخرين في حادثي سير منفصلين ببني سويف

مصرع طفلة وإصابة 5 أخرين في حادثي سير منفصلين ببني سويف