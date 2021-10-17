أبوغزالة يوجه رسالة لقادة العالم: لن ينجو مكان في العالم من كارثة التلوث البيئي

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قال الدكتور طلال أبوغزالة، المفكر الاقتصادي: إذا لم ينشأ نظام عالمي جديد فيه سلطة واحدة دولية وليس تعدد إدارات العالم، لن نستطيع أن نفرض هذا النظام وكيف نجد له الحلول.

وأوضح أبوغزالة في برنامجه «شر البلية» المذاع عبر فضائية TeN، أن الحلول موجودة، والأمم المتحدة التي تشكل كل يوم فريق عمل ولجان، إلا يستحق مستقبل وجود البشرية تأليف فريق ليس من السياسيين ولا من الإعلاميين بل من الخبراء في الذكاء الاصطناعي، ليجدوا حلولا لمعالجة التلوث، وليس لإغلاق المصانع.

وتابع: أرفض إغلاق المصانع ووقف الطائرات وقطع النفط وقطع كل شيء ينتج عنه تلوث، لافتاً إلى أن هذه الإفرازات يمكن معالجتها لتصبح غير سامة بهذا الإبداع العجيب وهو الذكاء التقني.

وأردف: أتمنى صحوة ضمير من قادة العالم أن كان ذلك ممكناً، أن ينظروا في مستقبل ما بعد سنوات رئاستهم، ومناصبهم، ماذا سيحدث لأحفادهم، وفي كل العالم لن ينجو من هذه الكارثة دولة ولا محيط ولا منطقة.