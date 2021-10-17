«بسبب ستارة».. مصرع فتاة سقطت من بلكونة شقتها في الخصوص

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لقيت طالبة مصرعها، الأحد، إثر سقوطها من شرفة شقتها بالطابق الرابع في مدينة الخصوص أثناء قيامها بتركيب ستارة في البلكونة، فاختل توازنها وسقطت على الأرض ولفظت أنفاسها، وتم نقلها للمستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء محسن شعبان، مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم شرطة الخصوص يفيد بورود بلاغ من الأهالي بسقوط فتاة من شرفة شقتها وتوفيت في الحال.

انتقلت أجهزة الأمن وبالمعاينة تبين أنه أثناء قيام «م ظ»، 17 سنة، طالبة بتركيب إحدى الستائر ببلكونة الشقة سكنها بالطابق الرابع، اختل توازنها وسقطت أرضا، ما أدى إلى وفاتها متأثرة بإصابتها بكسر بقاع الجمجمة نزيف داخلي بالمخ والأنف والأذن، وتم نقل الجثة إلى المستشفى والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة.