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بينيت يدعو الإسرائيليين للاستعداد لـ«سيناريو أوميغا» ويحذر من «ضرب استقرار السفينة»

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بينيت يدعو الإسرائيليين للاستعداد لـ«سيناريو أوميغا» ويحذر من «ضرب استقرار السفينة» بينيت يدعو الإسرائيليين للاستعداد لـ«سيناريو أوميغا» ويحذر من «ضرب استقرار السفينة»

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حذر رئيس الورزاء الإسرائيلي نفتالي بينيت من خفض مستوى التأهب الوبائي على الرغم من رصد نزعة إيجابية في وتيرة تفشي في بلده.

وأشار بينيت، في مستهل جلسة حكومية أسبوعية ترأسها اليوم الأحد، إلى انخفاظ عدد المصابين بكورونا في حالات خطيرة إلى ما تحت عنبة الـ400 شخص، مرجحا أن إسرائيل تتغلب على الموجة الرابعة من الوباء المرتبطة بتفشي سلالة «دلتا» من الفيروس التاجي.

في الوقت نفسه، حذر بينيت من أنه لا يمكن الحديث عن انتهاء موجة تفشي «دلتا» ما لم تنته بالفعل، ولا يجوز التهاون وخلع الكمامات.

وأشار بينيت خاصة إلى خطر ظهور طفرات متحورة جديدة من كورونا، قائلا: «في حين نبادر للخروج تدريجيا من دلتا فإننا نعد البنى التحتية اللازمة لمواجهة سيناريو أوميغا».

كما أعلن بينيت أن حكومته بحلول نهاية الشهر الجاري ستحيل إلى الكنيست مشروع ميزانية الدولة لعام 2021-2022، مشددا على أن هذه الوثيقة «هامة وحافة بالإصلاحات» و«تعيد الدولة أخيرا إلى مسارها الصحيح».

ودعا بينيت أعضاء حكومته والنواب في الكنيست عن أحزاب الائتلاف الحاكم إلى وضع خلافاتهم جنبا والتركيز على تمرير هذه الميزانية والحفاظ على استقرار الائتلافية.

وقال: «دعونا نركز، لا سيما خلال الأسابيع القليلة المقبلة وبشكل عام، على القضايا المشتركة دون الخلافية، فلا جدوى في ضرب استقرار السفينة حتى إذا كان الجميع متحمسين للرد، وعلى قناعة بأن الحق معهم- دعونا نفكر في الهدف الأكبر».

المصرى اليوم

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