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شكري لوزير الدولة البريطاني: ندعم جهود إنجاح «مؤتمر المناخ» نوفمبر 2021

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شكري لوزير الدولة البريطاني: ندعم جهود إنجاح «مؤتمر المناخ» نوفمبر 2021 شكري لوزير الدولة البريطاني: ندعم جهود إنجاح «مؤتمر المناخ» نوفمبر 2021

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استقبل وزير الخارجية سامح شكري، الأحد، وزير الدولة البريطاني للشرق الأوسط وشمال إفريقيا «جيمس كليفرلي» بمقر وزارة الخارجية، وذلك للتباحُث حول سبل دفع العلاقات الثنائية بين والمملكة المتحدة، ومناقشة القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

وبحسب بيان، الأحد، أوضح السفير أحمد حافظ، المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير شكري ووزير الدولة البريطاني رحبا خلال اللقاء بالتطورات التي شهدتها العلاقات الثنائية بين مصر وبريطانيا خلال الآونة الأخيرة، لا سيما مع دخول اتفاقية المشاركة بين البلدين حيز النفاذ مع بداية العام الجاري، فضلاً عن الإجراءات التي اتخذت لتخفيف قيود السفر ما بين البلدين سعيًا نحو دفع حركة السياحة والاستثمار بين الجانبين، وبما يُسهم في تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف القطاعات، ويصب في دعم جهود التنمية في مصر.

وأعرب الوزير شكري عن دعم مصر للجهود التي تبذلها المملكة المتحدة لإنجاح استضافة الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ وقمة رؤساء الدول والحكومات خلالها (cop26) والتي ستعقد بمدينة جلاسجو في نوفمبر 2021، مشيراً إلى تطلع مصر لأن تُسهم مخرجات المؤتمر في دفع أجندة مواجهة ظاهرة تغير المناخ، بما في ذلك دعم الدول النامية حتى تستطيع الوفاء بالتزاماتها وفقاً لأهداف اتفاقية باريس.

كما أكد وزير الخارجية الأهمية التي توليها مصر لاستضافة الدورة القادمة للمؤتمر (cop27) عام 2022، وذلك في إطار ريادة مصر وتطلعها إلى تنسيق وتعزيز الجهود الدولية لمواجهة ظاهرة التغير المناخي.

المصرى اليوم

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