إعلام إسرائيلي:طائرات حربية ألمانية تحلق فوق سماء القدس لأول مرة منذ الحرب العالمية الأولى

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في سابقة هي الأولى من نوعها منذ أكثر من 100 عام، حلقت طائرات حربية ألمانية فوق سماء مدينة القدس المحتلة، صباح الوم الاحد.

ووفق ما أورده موقع « تايمز أوف يزرائيل»، نفذت طائرات حربية ألمانية وإسرائيلية، اليوم الأحد، طلعة مشتركة فوق مقر الكنيست الإسرائيلي وعدد من مرافق حكومة الاحتلال الإسرائيلي، باتجاه قرية المالحة جنوبي القدس المحتلة،تعبيرا عن "تقارب العلاقات بين الجانبين" حسبما أورده الموقع الإسرائيلي.

وقاد مجموعة الطائرات الإسرائيلية خلال التحليق المشترك قائد سلاح الجو لدولة الاحتلال الإسرائيلي، أميكام نوركين، بينما قاد المجموعة الألمانية الجنرال إينجو جييرهارتز.

ووصلت هذه الطائرات الألمانية إلى إسرائيل للمشاركة في تدريبات جوية مشتركة تعرف باسم "العلم الأزرق".

ويعد هذا أول تحليق لطائرات حربية ألمانية في سماء القدس منذ الحرب العالمية الأولى.

وفي وقت سابق من اليوم زار نوركين وجيييرهارتز معا مؤسسة «ياد فاشيم» الخاصة بالأبحاث في أحداث الهولوكوست، بحسب «تايمز أوف يزرائيل».