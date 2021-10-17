مئات السودانين يطالبون الجيش بتولى السلطة

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طالب مئات السودانيين بتولى العسكريين السلطة في البلاد، أثناء اعتصامهم في العاصمة السودانية الخرطوم، وفقا لما نقلته وكالة «فرانس برس» عن المتحدث باسم المحتجين والمنشقين عن «تحالف الحرية والتغيير» على عسكوري، أن الاعتصام مستمر ولن يتم رفعه إلا بحل الحكومة.

وأضاف عسكوري: المنشق من «تحالف الحرية والتغيير»، الذي أطاح بالرئيس السابق عمر البشير، أنه طالب من مجلس السيادة بخطاب رسمي وقف التعامل مع الحكومة.

وخرج المتظاهرون تلبية لنداء فصيل منشق عن تجمع الحرية والتغيير يحاول مع العسكريين أن يقود السودان إلى أول انتخابات حرة بعد 30 عاما من حكم الحزب الواحد.

ودعا تجمع الحرية والتغيير إلى «تظاهرة مليونية» في الخرطوم الخميس للمطالبة بتولى المدنيين السلطة كاملة.

وأقر رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك مساء الجمعة في خطاب إلى الأمة بـ«انقسامات عميقة وسط المدنيين وبين المدنيين والعسكريين»، مؤكدا أن «الصراع ليس بين المدنيين والعسكريين بل هو بين معسكر الانتقال المدني الديمقراطي ومعسكر الانقلاب على الثورة».