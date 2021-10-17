«القوات اللبنانية» يهاجم جبران باسيل :جوع وأفقر الناس وأوصلهم إلى«جهنم»

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شن حزب القوات اللبنانية، هجوما ضاريا على رئيس التيار الوطني الحر، جبران باسيل، حول الأحداث التي شهدتها منطقة الطيونة ببيروت.

و قالت الدائرة الإعلامية في حزب «القوات اللبنانية» في بيان أنها تستغرب مواصلة النائب جبران باسيل إطلالاته على الناس التي جوعها وأفقرها وأذلها وأوصلها إلى جهنم منذ أن سلمه عمه (الرئيس اللبناني ميشال عون) دفة الرئاسة الأولى، وذلك تماما كما فعل عمه في نهاية ثمانينات القرن الماضي، فدمر المنطقة الحرة الوحيدة في لبنان بسبب جشعه الرئاسي، والصهر كالعم، الرئاسة بالنسبة إليه أهم من الناس والبلد، فلا بأس من تدمير لبنان سعيًا إلى الكرسي والسلطة والنفوذ والمال، وفقا لما نقله موقع «الجديد».

وأضاف البيان: الأولى بالصهر أن يخجل من نفسه ومن تاريخه وتاريخ عمه وأن يلتزم الصمت أمام حناجر اللبنانيين التي صدحت في وجهه، محملة إياه وعمه مسؤولية النكبة التي وصلوا إليها، فالأكبر قدم المنطقة الحرة للرئيس السوري الراحل، حافظ الأسد، من أجل أن يقدِّم له الرئاسة الأولى، والأصغر قدم ويقدّم لبنان إلى أمين عام «حزب الله»، حسن نصرالله، من أجل أن يقدم له الرئاسة الأولى، فيحكم باسم نصرالله على حساب لبنان واللبنانيين.

وكان حزب الله اللبناني وحزب أمل قد ألقى بالمسؤولة على حزب القوات اللبنانية بقيادة سمير جعجع، لما حدث في منطقة الطيونة، التي اسفرت عن مقتل 7 أشخاص ووقع إصابات إثر احتجاج دعا له «حزب الله» وحركة «أمل» للمطالبة بعزل قاضي التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت.