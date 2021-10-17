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استئناف المحادثات حول البرنامج النووي الإيراني الخميس المقبل

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استئناف المحادثات حول البرنامج النووي الإيراني الخميس المقبل استئناف المحادثات حول البرنامج النووي الإيراني الخميس المقبل

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كشف النائب في مجلس الشورى الإيراني أحمد على رضا بيجي، عن استئناف المحادثات في بروكسل الخميس المقبل مع الدول الخمس التي لا تزال أطرافًا في الاتفاق النووي الموقع في 2015، بعد تعليقها في يونيو، جاء ذلك في تصريحات له بعد اجتماع في البرلمان مع وزير الخارجية.

وأضاف «بيجي» الذي حضر الاجتماع المغلق لمجلس الشورى، أن وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان، أوضح أن المحادثات مع مجموعة 4+1 ستبدأ الخميس في بروكسل؛ وفقًا لـ«فرانس 24».

وبدأت المفاوضات في أبريل في فيينا بين إيران من جهة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين وألمانيا من جهة ثانية.

المصرى اليوم

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