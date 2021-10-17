الرئيس البرازيلي يواجه 11 تهمة: «قتل بالإهمال» و«شعوذة»

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يواجه الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو؛ لائحةً تضم 11 تهمة على الأقل، بينها «قتل بالإهمال» و«شعوذة» و«جريمة ضد الإنسانية»، وفقا لتقرير أعدّته لجنة تحقيق في مجلس الشيوخ حول سياسته، التي اعتبرت غير مسؤولة في معالجة أزمة «كوفيد-19». وفقاً لـ«فرانس 24».

ويرى المحللون أن هذا التقرير رينان كاليروس، سيكون له تأثير «رمزي» فقط على الأمد القصير، بينما لا يزال الرئيس اليميني المتطرف يتمتع بالدعم اللازم في البرلمان لعرقلة أي تدابير محتملة تؤدي إلى عزله، لكن العواقب السياسية قد تكون كارثية بالنسبة للرئيس الذي لا تبدو إعادة انتخابه بعد أقل من عام مؤكدة نظرا لتراجع شعبيته.

شهدت قاعة مجلس الشيوخ الصغيرة في البرازيل منذ 5 شهور حيث عقدت جلسات الاستماع للمحكمة الجنائية الدولية غالباً نقاشات ساخنة، تخللتها أحيانا شتائم ودموع وحتى توقيف شاهد بتهمة الحنث باليمين.

وتوفى في البرازيل أكثر من 600 ألف شخص.

وتجاوزت الإصابات في العالم 240 ملايين حالة وأكثر من 5 ملايين حالة وفاة.