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«صناعة النواب» توافق على اتفاقية «البحث عن الذهب»

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«صناعة النواب» توافق على اتفاقية «البحث عن الذهب» «صناعة النواب» توافق على اتفاقية «البحث عن الذهب»

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وافقت لجنة الصناعة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب معتز محمد محمود، رئيس اللجنة، على 3 مشروعات قوانين مقدمة من بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية، في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة شلاتين للثروة المعدنية، وذلك للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له، واستغلالها في عدة مناطق بالجمهورية.

كما وافقت اللجنة على مشروع القانون المقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، وشركة شلاتين للثروة المعدنية، للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له واستغلالها في منطقة وادي العلاقي ومنطقة أم جرايات بالصحراء الشرقية، ومناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، وشركة شلاتين للثروة المعدنية، للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له واستغلالها في منطقة فاطيري بالصحراء الشرقية، بالإضافة إلى مشروع القانون المقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، وشركة شلاتين للثروة المعدنية، للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له واستغلالها في منطقة حماطة بالصحراء الشرقية.

واستعرض الجيولوجى خالد الششتاوى، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، أهداف تلك المشروعات بقوانين، لافتا إلى أنها تهدف إلى تحقيق أقصى استفادة من الثروات الطبيعية والقيمة المضافة بالمناطق الغنية بالثروات المعدنية والمعادن النفيسة، فيما تسائل النائب معتز محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، عن حجم استفادة الدولة المصرية من ثرواتها الطبيعية بناء على تلك الشراكات مع شركة شلاتين للثروة المعدنية، ورد «الششتاوى» أن شركة شلاتين هي شركة وطنية وأن الهيئة تشارك بنسبة 42% من رأس المال.

المصرى اليوم

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