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السيطرة على حريق بشقة في مدينة قها

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السيطرة على حريق بشقة في مدينة قها السيطرة على حريق بشقة في مدينة قها

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سيطرت قوات الإطفاء بالقليوبية، الأحد، على حريق شب في شقة سكنية بعقار مكون من 4 طوابق في مدينة قها، وتم إخماد النيران دون أن تمتد للمناطق المجاورة له دون خسائر بشرية، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء محسن شعبان، مدير أمن القليوبية، إخطارا من مدير الحماية المدنية يفيد بورود بلاغ من الأهالي، بنشوب حريق بشقة في شارع عبدالفتاح بكري متفرع من شارع القناطر دائرة قسم شرطة قها.

انتقلت قوات الحماية المدنية لمكان الحريق، وتم الدفع بسيارتي إطفاء والسيطرة على الحريق ومنع امتداده لمناطق مجاورة، وبالفحص تبين أن العقار مكون من 4 طوابق، ونشب الحريق بشقة بالطابق الثاني مكونة من 3 غرف ملك «أ ع ص»، 45 سنة، تاجر ولم ينتج عن الحريق ثمة إصابات أو خسائر بالأرواح.

ورجحت المعاينة الأولية أن الحريق نشب نتيجة حدوث ماس كهربائي، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

المصرى اليوم

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