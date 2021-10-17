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وزير الخارجية السوري: نتخذ خطوات لتسهيل عودة المهجرين إلى مدنهم وقراهم

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وزير الخارجية السوري: نتخذ خطوات لتسهيل عودة المهجرين إلى مدنهم وقراهم وزير الخارجية السوري: نتخذ خطوات لتسهيل عودة المهجرين إلى مدنهم وقراهم

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قال وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، إن بلاده تتخذ خطوات لتسهيل عودة المهجرين السوريين إلى مدنهم وقراهم، جاء ذلك أثناء لقائه فيليبو جراندي، المفوض السامي لشؤون اللاجئين والوفد المرافق له.

وشدد الوزير المقداد أهمية استمرار وتعزيز التعاون بين السورية والمفوضية السامية للاجئين، واستعرض التداعيات الاقتصادية الكبيرة التي تخلفها الإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري وتأثيرها على عودة المهجرين السوريين.

وأعرب جراندي، عن ارتياحه للتعاون القائم بين المفوضية والحكومة السورية مستعرضاً النشاطات والمبادرات التي تقوم بها المفوضية في سبيل المساهمة في تهيئة الظروف لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم ومعرباً عن استعداد المفوضية للاستمرار في حشد كل الإمكانيات وتسخيرها من أجل تأمين المتطلبات الأساسية للعودة.، حسبما نقلت وكالة «سبوتينك».

وحضر اللقاء من الجانب السوري الدكتور بشار الجعفري نائب وزير الخارجية والدكتور عبدالله حلاق مدير إدارة المكتب الخاص، ورانيا الحاج على مدير إدارة المنظمات بالنيابة، ومن الجانب الأممي عمران رضا المنسق المقيم لأنشطة الأمم المتحدة في سوريا، وأيمن غرايبة مدير المكتب الإقليمي للمفوضية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

المصرى اليوم

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