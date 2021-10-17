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: جائحة كورونا مستمرة حول العالم.. و21 ملايين حصلوا على اللقاح

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السعودية: جائحة كورونا مستمرة حول العالم.. و21 ملايين حصلوا على اللقاح : جائحة كورونا مستمرة حول العالم.. و21 ملايين حصلوا على اللقاح

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قال المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، إن جائحة كورونا مستمرة حول العالم، وأن بلاده حققت خطوات مهمة جداً في مواجهتها، جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لمستجدات .

وأضاف في المرحلة القادمة سنعتمد على أمرين؛ وعي المجتمع باستكمال التحصين، ومسؤولية الجهات والمواقع ومنظمي الأنشطة.

وأكد أن أكثر من 21 مليون شخص تلقّوا جرعتي لقاح كورونا، مشيرا إلى أن تخفيف الإجراءات الاحترازية لا يعني عدم الانتفاع منها، بل علينا الالتزام بها كأفراد، وعلى الجهات التحقق من التحصين، وفقا لموقع «سبق».

وتابع: بدأنا بإعطاء الجرعة المعززة للفئات الأكثر عرضة للخطر، زارعو الأعضاء، ومصابو الفشل الكلوي المزمن، وأصحاب الأمراض المزمنة، والفئات العمرية 60 عاماً فأكثر، والمهن ذات المخاطر والأولوية ومن بينها الممارسون الصحيون.

المصرى اليوم

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