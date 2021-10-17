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قال المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية الدكتور محمد العبدالعالي، إن جائحة كورونا مستمرة حول العالم، وأن بلاده حققت خطوات مهمة جداً في مواجهتها، جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لمستجدات فيروس كورونا .

وأضاف في المرحلة القادمة سنعتمد على أمرين؛ وعي المجتمع باستكمال التحصين، ومسؤولية الجهات والمواقع ومنظمي الأنشطة.

وأكد أن أكثر من 21 مليون شخص تلقّوا جرعتي لقاح كورونا، مشيرا إلى أن تخفيف الإجراءات الاحترازية لا يعني عدم الانتفاع منها، بل علينا الالتزام بها كأفراد، وعلى الجهات التحقق من التحصين، وفقا لموقع «سبق».

وتابع: بدأنا بإعطاء الجرعة المعززة للفئات الأكثر عرضة للخطر، زارعو الأعضاء، ومصابو الفشل الكلوي المزمن، وأصحاب الأمراض المزمنة، والفئات العمرية 60 عاماً فأكثر، والمهن ذات المخاطر والأولوية ومن بينها الممارسون الصحيون.