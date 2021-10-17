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«طالبان»: ملتزمون بحماية مساجد السنة والشيعة على حد سواء

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«طالبان»: ملتزمون بحماية مساجد السنة والشيعة على حد سواء «طالبان»: ملتزمون بحماية مساجد السنة والشيعة على حد سواء

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قال وزير الخارجية في حكومة «طالبان» أمير خان متقي، إن بلاده ترغب في إقامة علاقات اقتصادية ودبلوماسية مع الولايات المتحدة، ولا نريد أن يكون لديهم قوات عسكرية في بلادنا، موضحا أن الاتفاقية التي تم التوصل إليها في الدوحة تخول الولايات المتحدة المساهمة في تنمية أفغانستان.

وأضاف متقي، في تصريحات نقلتها وكالة «الأناضول» على هامش زيارة إلى العاصمة التركية أنقرة، على رأس وفد من «طالبان»، بدعوة من وزارة الخارجية التركية، لإجراء محادثات مع مسؤولين أتراك، أن تمكنت من السيطرة على أمن البلاد، مضيفا أن ضمان سلامة المساجد والشوارع المستهدفة من تنظيم داعش ليس بالمهمة السهلة، وهذا الوضع يزيد من حجم الضغط الدولي على الحكومة.

وتابع: ملتزمون باتخاذ نفس الإجراءات الأمنية المتخذة في مساجد السنة والشيعة على حد سواء، وذلك للحد من الهجمات التي تستهدف الشيعة في أفغانستان، مشيرا إلى أن الحكومة مسؤولة عن ضمان سلامة كل شخص يعيش في أفغانستان.

وسيطرت حركة طالبان على العاصمة كابول في 15 أغسطس الماضي بعد هروب الرئيس أشرف غني.

المصرى اليوم

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