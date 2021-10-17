إحالة 3 من مديري المدارس بالسويس للتحقيق لسوء الإدارة وعدم انتظام الدراسة

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أحالت مديرية التربية والتعليم بالسويس برئاسة محمود الفولي وكيل الوزارة، مدير مدرسة المعمل الابتدائية ومدرسة التعاونيات الإعدادية بنين ومدرسة النور للتعليم الاساسي للتحقيق، لسوء إداره المدرسة وعدم انتظام العملية التعليمية لديهم مع التوصيه باستبعادهم.

وأيضا تم إحاله مدير تنسيق المرحلة الابتدائيه بإدارة الجناين لسوء التوزيع للتحقيق، وعلي الفور أحال مدير المديرية الواقعة إلى الشؤون القانونية واتخاذ اللازم نحو المقصرين والمخالفين.

وأكد ياسر عمارة أنه لا تهاون مع المقصرين والمخالفين ونبه على الجميع بضرورة الالتزام بكافة التعليمات الوزارية الصادرة من وزارة التربية والتعليم كما أعلن بأن لجان المتابعة والقوافل ستتابع كل مدارس المحافظة للوقوف لحل لجميع السلبيات وفق الامكانات المتاحة.

