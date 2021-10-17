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42 حركة زلزالية في يوم واحد.. جزيرة لابالما تشهد بركانا بلا نهاية وشيكة

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42 حركة زلزالية في يوم واحد.. جزيرة لابالما تشهد بركانا بلا نهاية وشيكة 42 حركة زلزالية في يوم واحد.. جزيرة لابالما تشهد بركانا بلا نهاية وشيكة

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لا نهاية وشيكة في الأفق لثوران البركان الذي نشر الفوضى في جزيرة لا بالما منذ بدايته قبل نحو شهر، حسبما قال رئيس جزر الكناري الإسبانية الأحد، في حين أكد المعهد الجغرافي الوطني الإسباني أن 42 حركة زلزالية وقعت في الجزيرة اليوم شدة أقواها 4.3 درجة.

ودمرت الحمم البركانية أكثر من 1833 فدانا من الأراضي في لا بالما وقرابة ألفي مبنى منذ بدء ثوران البركان يوم 19 سبتمبر.

وقال الرئيس أنخيل فيكتور توريس، في مؤتمر للحزب الاشتراكي في فالنسيا: «ليس هناك دلائل على أن نهاية الانفجار وشيكة على الرغم من أن ذلك هو أكبر أماني الجميع»، مستندا في ذلك إلى توقعات العلماء .

يذكر أنه تم إجلاء نحو 7000 من السكان من منازلهم في الجزيرة التي يسكنها نحو 83 ألف نسمة والتي تمثل جزءا من أرخبيل جزر الكناري الواقع على ساحل شمال غرب أفريقيا.

وقالت شركة الطيران «بينتر» إنها ألغت جميع رحلاتها إلى لا بالما حتى الواحدة بعد الظهر بالتوقيت المحلي، بسبب رماد البركان.

بينما أكدت شركة «أينا» التي تشغل المطار إن 22 رحلة ألغيت من بين 38 رحلة، لكن المطار ما زال مفتوحا.

كانت لقطات قد رصدها معهد جزر الكناري للبراكين منذ يومين ، قد رصدت سرعة تدفق كبيرة للحمم المتدفقة من بركان كومبري فييخا بالجزيرة، على نحو يثير مخاوف من اتساع رقعتها وامتدادها إلى مناطق جديدة.

وأصدرت السلطات الإسبانية أوامر لمئات السكان بإخلاء منازلهم، حيث غطت كثبان الرماد شوارع الجزيرة التابعة لجزر الكناري، بعدما ظل البركان يقذف بالحمم أسابيع طويلة، كما باتت الشوارع مليئة بالرماد الذي عطل الحياة.

المصرى اليوم

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