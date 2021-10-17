أخبار عاجلة

بثنائية .. ريال مدريد يحسم مواجهة الكلاسيكو أمام برشلونة -
تواصل فعاليات "صحة حائل" التوعوية عن سرطان الثدي -
محافظ بني سويف يتفقد أعمال تطوير شارع طراد الواسطى -
وكيل تعليم الأقصر يشهد احتفالية تخرج فصول «التركيبات الكهربية وشبكات المياه» -
مان يونايتد ضد ليفربول .. صلاح يختتم الشوط الأول بهدف مميز -
«القومي للبحوث» ينظم المؤتمر الدولي للابتكار من أجل بناء المعرفة -
فازت بـ 5 جوائز في «الجونة».. الأفلام العربية «تمثيل مشرف» في المهرجانات السينمائية -
سماء الأقصر تتزين بـ20 رحلة بالون على متنها 450 سائحا أجنبيا -
العالم يسخر ويفكر.. «كاريكاتير» -
هداف أفريقيا الأول وملك اللعبة .. ليفربول يحتفي بـ«صلاح» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

إتاحة تطعيم طلاب الجامعات ضد كورونا بمراكز تلقي اللقاح بالمنيا

Print
إتاحة تطعيم طلاب الجامعات ضد كورونا بمراكز تلقي اللقاح بالمنيا إتاحة تطعيم طلاب الجامعات ضد كورونا بمراكز تلقي اللقاح بالمنيا

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، أنه تنفيذا لتكليفات اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، فقد تقرر إتاحة التطعيم بلقاح المستجد، لجميع العاملين بقطاع التعليم، وطلاب الجامعات، في مراكز التطعيم التابعة لوزارة الصحة والسكان، بالتنسيق مع مديرية الصحة بالمحافظة، وجامعة المنيا، وذلك في إطار تنفيذ خطة الدولة لتكثيف الجهود الوقائية، وتجنب انتشار الفيروس، والتوسع في تطعيم العاملين في قطاع التعليم، والطلبة.

وأوضح المحافظ، أنه تقرر إتاحة التطعيم بلقاح فيروس كورونا المستجد، لجميع طلاب الجامعات، في جميع مراكز التطعيم التابعة لوزارة الصحة والسكان، بحيث يقوم الطالب بالتسجيل على الموقع الخاص بالتطعيمات، ويتم اختيار المركز الأقرب لمكان سكنه على أن تصله الرسالة للتوجه لتلقي اللقاح خلال 48 ساعة، كما سيتم إتاحة شهادة التطعيم ضد فيروس كورونا على تطبيق التليفون المحمول مجاناً (Egypt Health passport)، للطلبة، مما يمكن من إثبات تلقي الطالب للتطعيم أثناء دخوله الحرم الجامعي.

وناشد المحافظ، المواطنين، وبخاصة الطلاب، والعاملين بقطاع التعليم، بالإسراع في التسجيل للحصول على اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد، حرصاً على صحتهم وسلامة المجتمع، من خلال جميع مراكز التطعيم الثابتة والمتحركة بجميع مراكز المحافظة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
إيطاليا تسجل 24 وفاة و3725 إصابة جديدة بفيروس كورونا

إيطاليا تسجل 24 وفاة و3725 إصابة جديدة بفيروس كورونا

فلسطين 10 وفيات و270 إصابة بفيروس كورونا

فلسطين 10 وفيات و270 إصابة بفيروس كورونا

7 وفيات و139 إصابة بفيروس كورونا في قطاع غزة

7 وفيات و139 إصابة بفيروس كورونا في قطاع غزة

265 حالة وفاة بفيروس كورونا بشمال سيناء منذ بداية الجائحة

265 حالة وفاة بفيروس كورونا بشمال سيناء منذ بداية الجائحة