«ليست عينًا من أعيان التركة».. الإفتاء تحسم الجدل بشأن دخول العين المستأجرة ضمن إرث المتوفى ؟

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجاب الشيخ على فخر أمين لجنة الفتوى بـ دار الإفتاء المصرية ، عن سؤال ورد إليه خلال البث المباشر لصفحة دار الإفتاء المذاعة عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مفاده (هل تدخل العين المستأجرة ضمن تركة المتوفى عند توزيع الإرث)؟

وأوضح أمين الفتوى، قائلاً: «الإيجار لا يورث، بمعنى أن العين المستأجرة هذه ليست محلا للإرث، وبالتالى لا نستطيع القول بإدخال الشقة ضمن التركة وتقسيمها من بين أعيان التركة، لأنها ليست عينًا من أعيان التركة».

وتابع على فخر : «وانما فقط المتوفى له حق انتفاع بموجب عقد الايجار، وهذا الحق قد ينتقل إلى الورثة بطريقة ينظمها قانون إيجار الاماكن، فمن الممكن أن ينتقل إلى الزوجة أو الأولاد بشروط معينة منصوص عليها، فلو أن هذه الشروط تنطبق على بعض الورثة، ينتقل عقد الإيجار إليهم بموجب قانون إيجار الأماكن، أما أن تدخل الشقة ضمن التركة ونقول فلان من الورثة وفلان من الورثة، فهذا لا يجب، لأنه يترتب عليه أن ندخل في تركة المتوفى ما كان في غير ملكه وهو غير جائز شرعا، لأن هذه العين المستأجرة مازالت على ملكية مالكها الأصلى».