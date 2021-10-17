كورونا.. العراق يسجل 1716 إصابة جديدة و440 حالة بفلسطين

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خلال الساعات الـ24 الماضية

سجل العراق خلال الساعات الـ 24 الماضية 1716 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ مما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 2035453 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان بتسجيل 18 حالة وفاة جديدة، فيما أصبح إجمالي عدد حالات الوفاة 22756، كما سجل 3189 حالة تعاف جديدة؛ مما رفع عددها الكلي إلى 1967862 حالة.

فلسطين

سجلت فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية، تسع وفيات و440 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و781 حالة تعاف، في جميع المحافظات الفلسطينية.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 96.3%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 2.7%، ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.