بعد أن كانت مترًا ونصف المتر.. "وقاية": تقليص شرط التباعد في المدارس إلى 30 سم

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ضمن تخفيف الإجراءات الاحترازية بعد استقرار الحالة الوبائية

أكدت "وقاية" اليوم، أنه تم تقليص شرط التباعد بين الطاولات في مدارس التعليم والجامعات إلى 30 سم كنوع من تخفيف الإجراءات الاحترازية، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم للحديث عن آخر التطورات حول كورونا والقرارات الأخيرة التي تم اتخاذها.

وأطلقت وزارة التعليم في وقت سابق دليلًا وقائيًّا للعودة إلى المدارس في ظل الجائحة، ونوهت إلى إلغاء شرط قياس الحرارة عند المداخل بعد أن كان إلزاميًّا، وعدم استخدام حواجز الطاولات، وعدلت اشتراطات التباعد في الباصات، وألغت شرط أن يلزم ترك مقعد خلف أو أمام الطالب، مع منع حضور الطلاب للجوال والاكتفاء بصورة من توكلنا تبين الحالة.

وكانت وزارة التعليم أعلنت بعد صدور التوجيه السامي بالموافقة على آليات العودة الحضورية للعام الدراسي 1443هـ، اشتراط الحصول على جرعتين من اللقاح للفئات العمرية "12" عامًا فأكثر؛ لحضور أعضاء هيئة التدريس ومنسوبي الجامعات، والمعلمين والمعلمات، والطلاب والطالبات للمرافق التعليمية.

وللفئة العمرية الأقل من "12" عامًا، يُشترط الحصول على جرعتين من اللقاح لحضور المعلمين والمعلمات والعاملين في المرافق التعليمية، وتعود الدراسة الحضورية بدءًا من تاريخ وصول التغطية بجرعتين من اللقاح إلى "70%" من السكان، أو تاريخ 1443/3/24هـ الموافق 2021/10/30م، أيهما أسبق.

الجدير بالذكر أن هذا العام يشهد لأول مرة تطبيق التقويم الدراسي الجديد المتضمّن نظام الثلاثة فصول دراسية، وكل فصل 13 أسبوعًا، تتخلّلها 12 إجازة أثناء العام الدراسي، بواقع 69 يومًا من غير إجازة العام الدراسي، وذلك على مدار "183" يومًا دراسيًّا خلال 11 شهرًا؛ إذ تبدأ الدراسة للعام الدراسي الجديد 1443 من يوم الأحد 1443/1/21هـ الموافق 2021/08/29م، فيما تبدأ إجازة نهاية العام الدراسي يوم الخميس 1443/12/1هـ الموافق 2022/06/30م.