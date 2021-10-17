أخبار عاجلة

نوير يتقرب من تحطيم رقم الأسطورة أوليفير كان -
الكويت ترحّب ببيان "مجلس الأمن" المندد بهجمات مليشيا الحوثي على أراضي السعودية -
"الاستدامة للجميع" تناقش تَحَوّل نظام الطاقة لتحقيق التوازن -
في ختام الجولة الثامنة.. ثلاث فِرَق تعتلي صدارة الدوري الممتاز لكرة اليد -
الأهلى يتعادل مع إنبي ١-١ فى بطولة الجمهورية -
الأهلي بث مباشر | الأهلي ينهي الشوط الأول متقدمًا على الحرس الوطني 2-1 -
التموين: انخفاض أسعار البيض خلال أسبوع.. ولدينا مخزون استراتيجي في السلع -
الأردن: لا توصية بإجبار طلبة المدارس على تلقي لقاح كورونا -
«مبادئ الديكور السينمائي».. محاضرة بقصر ثقافة دمنهور -
«أكاديمية النقل البحري» تستضيف «مؤتمر الإتحاد الدولى للجامعات البحرية لعام 2021» الثلاثاء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

أهم 5 ميزات في مشروع "ريج" تحول الخليج العربي إلى أيقونة سياحية عالمية

Print
أهم 5 ميزات في مشروع "ريج" تحول الخليج العربي إلى أيقونة سياحية عالمية أهم 5 ميزات في مشروع "ريج" تحول الخليج العربي إلى أيقونة سياحية عالمية
يقع على مساحة 150 ألف م2

أهم 5 ميزات في مشروع

بعد إعلان صندوق الاستثمارات العامة السعودي عن إطلاق مشروع سياحي عالمي بحري يعد الأول من نوعه في العالم وهو "ذا ريج".

يتميز المشروع بالعديد من الميزات التي ستحول الواجهة على مياه الخليج العربي إلى أيقونة عالمية، وإليكم أهم خمس ميزات في المشروع:

1- أول مشروع سياحي يرتبط بالنفط ويضع مفهومًا لأول مرة لسياحة النفط ومصادره.

2- تعريف العالم بمنصات النفط البحرية وقضاء أوقات خاصة في عالم لم يكتشف بعد.

3- تحويل أنظار العالم إلى منطقة الخليج العربي ووضع المشروع العالمي على مساحة هائلة لا تتوافر إلا في المملكة، وهي مساحة 150 ألف متر مربع.

4- التنوع والمزيج السياحي؛ حيث يمزج بين خيارات متنوعة للضيافة والإقامة والمغامرة والتجارب الرياضية البحرية.

5- يوفر المشروع لأول مرة مهابط الطائرات الخاصة ومجموعة من الفنادق والمطاعم العالمية.

ويلتزم المشروع بالمحافظة على بيئة المنطقة التي سيقام عليها باتباع أفضل المعايير والممارسات العالمية؛ وذلك تعزيزًا لجهود المملكة للحفاظ على البيئة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الكويت ترحّب ببيان "مجلس الأمن" المندد بهجمات مليشيا الحوثي على أراضي السعودية

الكويت ترحّب ببيان "مجلس الأمن" المندد بهجمات مليشيا الحوثي على أراضي السعودية

الأمير عبد العزيز بن سلمان: السعودية قادرة على إنتاج ودمج أشكال الطاقة الجديدة في اقتصادها

الأمير عبد العزيز بن سلمان: السعودية قادرة على إنتاج ودمج أشكال الطاقة الجديدة في اقتصادها

جلسة حوارية بمنتدى "السعودية الخضراء" تناقش "التحول إلى الأخضر بإقامة مشاريع ضخمة"

جلسة حوارية بمنتدى "السعودية الخضراء" تناقش "التحول إلى الأخضر بإقامة مشاريع ضخمة"

صحافيون مصريون يعبّرون عن دهشتهم بتصميم جناح السعودية في "إكسبو دبي 2020"

صحافيون مصريون يعبّرون عن دهشتهم بتصميم جناح السعودية في "إكسبو دبي 2020"