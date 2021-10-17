أهم 5 ميزات في مشروع "ريج" تحول الخليج العربي إلى أيقونة سياحية عالمية

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يقع على مساحة 150 ألف م2

بعد إعلان صندوق الاستثمارات العامة السعودي عن إطلاق مشروع سياحي عالمي بحري يعد الأول من نوعه في العالم وهو "ذا ريج".

يتميز المشروع بالعديد من الميزات التي ستحول الواجهة السعودية على مياه الخليج العربي إلى أيقونة عالمية، وإليكم أهم خمس ميزات في المشروع:

1- أول مشروع سياحي يرتبط بالنفط ويضع مفهومًا لأول مرة لسياحة النفط ومصادره.

2- تعريف العالم بمنصات النفط البحرية وقضاء أوقات خاصة في عالم لم يكتشف بعد.

3- تحويل أنظار العالم إلى منطقة الخليج العربي ووضع المشروع العالمي على مساحة هائلة لا تتوافر إلا في المملكة، وهي مساحة 150 ألف متر مربع.

4- التنوع والمزيج السياحي؛ حيث يمزج بين خيارات متنوعة للضيافة والإقامة والمغامرة والتجارب الرياضية البحرية.

5- يوفر المشروع لأول مرة مهابط الطائرات الخاصة ومجموعة من الفنادق والمطاعم العالمية.

ويلتزم المشروع بالمحافظة على بيئة المنطقة التي سيقام عليها باتباع أفضل المعايير والممارسات العالمية؛ وذلك تعزيزًا لجهود المملكة للحفاظ على البيئة.