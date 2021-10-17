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السجن 3سنوات للمتهم بقتل شقيقه فى حلوان

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السجن 3سنوات للمتهم بقتل شقيقه فى حلوان السجن 3سنوات للمتهم بقتل شقيقه فى حلوان

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قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة متهم بالسجن 3سنوات فى اتهامه بقتل شقيقه عمدًا بغير سبق إصرار أو ترصد في حلوان بسبب سوء سلوكه

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين أيمن عبدالخالق راشد، ومحمد أحمد صبري، وأمانة سر هاني شحاتة، ومجدي شكري.

كانت المحكمة عدلت القيد والوصف من قتل عمد الى ضرب أفضى الى موت ،وحضر والدى المتهم للمحكمة وقالا بان ابنهما لايقصد قتل شقيقة وكان دائم التشاجر معه بسبب سوء سلوكه ،اضافة الى تأيد كلامهما شهود العيان من الجيران

كانت النيابة أحالت المتهم إلى محكمة الجنايات، لأنه في يوم 27 فبراير الماضي قتل شقيقه عمد بغير سبق إصرار أو ترصد إثر مشادة كلامية بينهما تطورت لشجار فاستل أداة «كابل لاب توب» انهال به على جسد المجنى عليه محدثا إصابته في مواضع متفرقة من جسده، فلم يجد الأخير سوف الاستيل على سلاح أبيض «سكين» لدرء الإعتداء عنه، إلا أن المتهم في ذلك التوقيت تولد لديه نية إزهاق روح ضحيته فوالى ضربه بذات الأداة حتى انتزع السكين من يد المجنى عليه مستخدما مقبضها في الاعتداء على راسة محدثا اصابته فحاول الهروب إلا أن المتهم لاحقه وأدخله المسكن وانهال عليه بالضرب .

المصرى اليوم

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