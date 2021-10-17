رفض استشكال سما المصرى على حبسها عاما بـ«الفسق والفجور»

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

رفضت المحكمة الاقتصادية، اليوم الأحد، استشكال سامية أحمد عطية عبدالرحمن، وشهرتها «سما المصري»، على الحكم الصادر بحبسها عامًا في اتهامها بـ«خدش الحياء العام والفسق والفجور».

وكانت النيابة قد أحالت «سما» إلى المحكمة الاقتصادية في القضية 979 لسنة 12 قضائية جرائم اقتصادية لاتهامها بنشر صور ومقاطع مرئية مُصورة لها خادشة للحياء العام عبر حساباتٍ خاصة بها بمواقع إلكترونية للتواصل الاجتماعي.

يُذكر أن المحكمة الاقتصادية في 27 يونيو الماضى عاقبت «سما» بالسجن 3 سنوات وغرّمتها 300 ألف جنيه في اتهامها بـ«خدش الحياء العام» في قضية أخرى.