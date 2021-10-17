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السجن 3 الي 5 سنوات للمتهمين بـ«تهريب المهاجرين»لإيطاليا

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السجن 3 الي 5 سنوات للمتهمين بـ«تهريب المهاجرين»لإيطاليا السجن 3 الي 5 سنوات للمتهمين بـ«تهريب المهاجرين»لإيطاليا

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قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد،بمعاقبة3متهمين بالسجن 5سنوات وتغريم كل منهم مبلغ قدره 200ألف جنية ،ومعاقبة آخرين بالسجن 3سنوات وتغريمه 200الف جنية في اتهامهم بتهريب المهاجرين إلى إيطاليا،

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندى وعضوية المستشارين أيمن عبدالخالق ومحمد أحمد صبرى وأمانة سر مجدى شكرى وهانى شحاتة.

كانت النيابة أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات لأنهما في غضون عام ٢٠٢١ بدائرة قسم شرطة النزهة أسسا ونظما وأدارا وآخر مجهول جماعة منظمة لأغراض تهريب المهاجرين مكونة من عدة أشخاص، وتعمل وفق تنظيم معين يتمثل في استقطاب الأول للمهاجرين والاتفاق على المبالغ المالية والتحصل على جوازات سفرهم ويقتصر دور الثاني والآخر المجهول على اصطناع المستندات اللازمة للتهريب من أجل الحصول على منافع مادية.

كما أنهما شرعا وآخر مجهول في ارتكاب جريمة تهريب المهاجرين بأن شرعوا في تدبير انتقال المهاجرين بطريق غير مشروع إلى دولة إيطاليا وتنفيذا لذلك اصطنعوا وثيقة سفر مزورة منسوبًا صدورها إلى دولة إيطاليا إلا أنه قد أوقف أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم به، ألا وهو ضبط المهاجرين حال كون الجريمة من جماعة إجرامية منظمة.

المصرى اليوم

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