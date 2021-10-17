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رئيس جامعة الأقصر يشهد احتفالية المجلس القومي للمرأة بذكرى انتصارات أكتوبر

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رئيس جامعة الأقصر يشهد احتفالية المجلس القومي للمرأة بذكرى انتصارات أكتوبر رئيس جامعة الأقصر يشهد احتفالية المجلس القومي للمرأة بذكرى انتصارات أكتوبر

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شهد الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، الأحد، بقصر الثقافة، الاحتفالية التي نظمها المجلس القومي للمرأة بالأقصر بقيادة الدكتورة صابرين جابرعبدالجليل، مقرر الفرع، بالتعاون مع الجامعة، تحت عنوان «هي بطولات لا تنتهي» وذلك في إطار احتفالات ذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

بدأ الحفل بالسلام الجمهوري، تلاه عرض فيلم وثائقي يحتوي على لقاءات مع أبطال حرب أكتوبر وأمهات وأهالي الشهداء والمصابين من أبناء محافظة الأقصر ثم جاءت فقرة «هي بطولات لا تنتهي» التي شارك فيها كوكبة من الأكاديميين من جامعتي الأقصر والمنيا، تضمنت عرضا مسرحيا يوثق لبطولات المرأة المصرية في الماضي والحاضر، مرورا بشتى العصور المصرية القديمة، من قبطي وإسلامي، روماني ويوناني، وبطولات حديثة ومعاصرة، في أوقات السلم والحروب والأزمات ..

احتفالات نصر أكتوبر بالاقصر
احتفالات نصر أكتوبر بالاقصر

وعلى هامش الاحتفالية، افتتح رئيس الجامعة، معرضا للفنون التشكيلية، وورشة لتعليم الأطفال فن الرسم. وفي الختام كرّم الاستاذ الدكتور محمد محجوب، والدكتورة صابرين جابر، ابطال حرب اكتوبر وشهداء ومصابي العمليات العسكرية الحديثة بالأقصر، ومنحهم شهادات تقدير ..

وأكدت الدكتورة صابرين عبدالجليل، أن كل تلك الفعاليات الفكرية والثقافية والفنية، لا تعني غياب الاهتمام باحتياجات المرأة وقضاياها، وأن كل ما تحتاجه المرأة، والحاجة إلى دعمها وتمكينها اقتصاديا، هي من الملفات الأساسية في خريطة عمل فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة الأقصر خلال الفترة المقبلة، وأن هناك ملف متكامل يتعلق بسبل تنمية مشروعات المرأة، ودعم المرأة المعيلة، حيث تتضمن تلك الخطط دورات تدريبية في مجال ريادة الأعمال، ومشاريع صغيرة ومتناهية الصغر، جنبا إلى جنب مع برامج التمكين السياسي والثقافي.

المصرى اليوم

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