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يعلن غياب خالد وليد وحازم ممدوح عن فريق اليد لمدة 3 أسابيع

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الزمالك يعلن غياب خالد وليد وحازم ممدوح عن فريق اليد لمدة 3 أسابيع يعلن غياب خالد وليد وحازم ممدوح عن فريق اليد لمدة 3 أسابيع

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كشف عمرو على، رئيس الجهاز الطبي لفريق يد عن موقف إصابة خالد وليد لاعب الفريق والذي أصيب في مباراة الحوار يوم الخميس الماضي بدوري المحترفين، حيث أكد أنها عبارة عن التواء في الركبة اليمنى بعد الفحوص والأشعات.

كما أضاف على أنه تبين وجود جزع في الرباط الصليبي الخلفي والرباط الخارجي للاعب، مع قطع بالغضروف الخارجي للركبة اليمنى موضحا أن فترة غيابه ستكون 3 أسابيع.

وبالنسبة لموقف اللاعب حازم ممدوح والذي أصيب في مباراة المنصورة أمس فقد أكد عمرو على أنها عبارة عن التواء بالكاحل الأيمن والتشخيص المبدأي هو جزع في أربطة الكاحل الأيمن ومتوقع غيابه نحو 3 أسابيع مع انتظار باقي الفحوص الطبية المطلوبة لتحديد برنامج العلاج والمدة النهائية له والتأهيل والعودة للملعب من جديد.

وفاز الفريق على ستاد المنصورة بنتيجة 48-31 في الجولة العاشرة من دورى المحترفين والتي أقيمت بينهما مساء الجمعة بصالة النادي.

‎ويقود الفريق الإسباني أوليفر روي مديرا فنيا وحمادة الروبي مدربا وحمادة عبدالباري مديرا إداريا وماريو مدربا للأحمال وعمرو على رئيسا للجهاز الطبي وماركو أخصائي العلاج الطبيعي ومصطفى السني مدلكا.

المصرى اليوم

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