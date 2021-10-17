مصرع سائق وإصابة 2 في انفجار بـ الدقهلية

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لقي سائق مصرعه وأصيب 2 آخرين، في افنجار أسطوانة أكسجين أمام إحدى الورش الكائنة بمركز ستامون بـ الدقهلية ، تم نقل الجثة والمصابين إلى المستشفى وتولت النيابة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية في الدقهلية بلاغا بانفجار أسطوانة أكسجين أمام إحدى الورش الكائنة بمركز ستامون بـ الدقهلية ، بالانتقال والفحص تبين أنه حال قيام سيارة تابعة لإحدى الشركات الخاصة محملة بـ (20) أسطوانة لتوزيعها، بإنزال إحدى الأسطوانات أمام الورشة، انفجرت، ما أدى إلى وفاة سائق السيارة وإصابة مرافقه ومالك الورشة.