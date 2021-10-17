أخبار عاجلة

الكويت ترحّب ببيان "مجلس الأمن" المندد بهجمات مليشيا الحوثي على أراضي السعودية -
"الاستدامة للجميع" تناقش تَحَوّل نظام الطاقة لتحقيق التوازن -
في ختام الجولة الثامنة.. ثلاث فِرَق تعتلي صدارة الدوري الممتاز لكرة اليد -
الأهلى يتعادل مع إنبي ١-١ فى بطولة الجمهورية -
الأهلي بث مباشر | الأهلي ينهي الشوط الأول متقدمًا على الحرس الوطني 2-1 -
التموين: انخفاض أسعار البيض خلال أسبوع.. ولدينا مخزون استراتيجي في السلع -
الأردن: لا توصية بإجبار طلبة المدارس على تلقي لقاح كورونا -
«مبادئ الديكور السينمائي».. محاضرة بقصر ثقافة دمنهور -
«أكاديمية النقل البحري» تستضيف «مؤتمر الإتحاد الدولى للجامعات البحرية لعام 2021» الثلاثاء -
إيفرتون ضد واتفورد: كينج يتألق في أول فوز لـ رانيري مع فريق النحل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. غير مصنف
  3. المصرى اليوم

مصرع سائق وإصابة 2 في انفجار بـ الدقهلية

Print
مصرع سائق وإصابة 2 في انفجار بـ الدقهلية مصرع سائق وإصابة 2 في انفجار بـ الدقهلية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

لقي سائق مصرعه وأصيب 2 آخرين، في افنجار أسطوانة أكسجين أمام إحدى الورش الكائنة بمركز ستامون بـ الدقهلية ، تم نقل الجثة والمصابين إلى المستشفى وتولت النيابة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية في الدقهلية بلاغا بانفجار أسطوانة أكسجين أمام إحدى الورش الكائنة بمركز ستامون بـ الدقهلية ، بالانتقال والفحص تبين أنه حال قيام سيارة تابعة لإحدى الشركات الخاصة محملة بـ (20) أسطوانة لتوزيعها، بإنزال إحدى الأسطوانات أمام الورشة، انفجرت، ما أدى إلى وفاة سائق السيارة وإصابة مرافقه ومالك الورشة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الأهلى يتعادل مع إنبي ١-١ فى بطولة الجمهورية

الأهلى يتعادل مع إنبي ١-١ فى بطولة الجمهورية

الأهلي بث مباشر | الأهلي ينهي الشوط الأول متقدمًا على الحرس الوطني 2-1

الأهلي بث مباشر | الأهلي ينهي الشوط الأول متقدمًا على الحرس الوطني 2-1

التموين: انخفاض أسعار البيض خلال أسبوع.. ولدينا مخزون استراتيجي في السلع

التموين: انخفاض أسعار البيض خلال أسبوع.. ولدينا مخزون استراتيجي في السلع

الأردن: لا توصية بإجبار طلبة المدارس على تلقي لقاح كورونا

الأردن: لا توصية بإجبار طلبة المدارس على تلقي لقاح كورونا