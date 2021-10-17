آرسنال يُحدد بديل ألكسندر لاكازيت

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يواصل آرسنال الإنجليزي البحث عن لاعبين متميزين، حيث يُريد إبرام بعض الصفقات من أجل أن يتمكنوا من المُنافسة مع أفضل الأندية الأوروبية، من المتوقع أن يواصل الجانرز إصلاح فريقه العام المقبل أيضًا.

وأفادت صحيفة "ميرور" البريطانية، أن آرسنال قد حدد دومينيك كالفيرت لوين كبديل مثالي لألكسندر لاكازيت، الذي يبدو أنه سيرحل عن ملعب الإمارات مع نهاية الموسم، مع اقتراب بيير إيمريك أوباميانج من نهاية مسيرته مع المدفعجية، يريد المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا مهاجمًا غزير الأهداف لقيادة خط هجوم فريقه الموسم المقبل.

أرسنال يُركز على كالفيرت لوين كخيار. كان مهاجم إيفرتون رائعًا في الموسم الماضي، حيث سجل 21 هدفًا عبر المسابقات، بما في ذلك 16 في الدوري الإنجليزي الممتاز.

أثبت الإنجليزي نفسه في الدوري، ولديه صفات النجاح في ملعب الإمارات. كما أن لدى آرسنال لاعبين أمثال ألكسندر إيساك وأولي واتكينز ويوسف النصيري على قائمة المطلوبين. ومع ذلك، فإن كالفيرت لوين هو الخيار الأول لأرتيتا.

ويأمل آرسنال في إقناع النجم الإنجليزي بالانتقال إلى ملعب الإمارات الصيف المقبل، وينتهي عقد كالفيرت لوين مع إيفرتون في عام 2025، لذا فإن التعاقد معه لن يكون سهلاً على آرسنال.