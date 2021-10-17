رئيس مؤسسة البحث العلمي بالإمارات: المشروع الوطني للقراءة يدعم القيم الثقافية

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت نجلاء الشامسي رئيس مؤسسة البحث العلمي بدولة الإمارات، إن المشروع الوطنى للقراءة يعزز الحس الوطني لدى المشاركين، ويدعم القيم الوطنية، ويثرى من البيئة الثقافية داخل المدارس والمعاهد والجامعات، علاوة على تشجيع المشاركات المجتمعية الداعمة للقراءة.

وأكدت خلال الحفل الختامي للدورة الأولي للمشروع الوطني للقراءة بدار الأوبرا المصرية على حرص المؤسسة بإنشاء الفرع الإقليمي لها في مصر وبقيادة مصرية وبكفاءات وشراكات مصرية وبخبرات عربية ودولية هو من أجل دعم المنظومة الثقافية المصرية العريقة وكذلك المنظمة التعليمية والتربوية بشقيها المدرسي والجامعي.

وأوضحت الشامسي أن السعي نحو تكوين مشهد ثقافي استثنائي يغلفه القراءة والاطلاع والثقافة وهو ما يتطلب التعاون مع مختلف الجهات والمؤسسات المعنية.

وفي نهاية فعاليات الحفل تم الإعلان عن الفائزين؛ حيث فاز في منافسة (الطالب المثقف) ٢٠ طالباً وحصد لقب المنافسة لهذا العام الطالبة أشرقت جمال أبوالفتوح، الطالبة بالمرحلة الثانوية بمدرسة بني مزار بمحافظة المنيا.

كما فاز في فئة القارئ الماسي ١٠ طلاب، وحصد لقب المنافسة وكأسها لهذا العام الطالب القارئ محمد طه، الطالب بكلية الطب بجامعة القاهرة.

وفاز في فئة المعلّم المثقف ١٠ من المعلمين، وحصد لقب المنافسة وكأسها لهذا العام المعلم القارئ الأستاذ أحمد مبروك علوان والحاصل على دكتوراه في النحو.

أما البعد الرابع المؤسسة التنويرية، فتم اختيار ٦ مؤسسات مرشحة لنيل المكافآت التشجيعية للاستمرار في مسيرة التطوير وتحقيق معايير المشروع وفق خطة تم الاتفاق عليها للعمل المشترك مع مؤسسة البحث العلمي لاستحقاق اللقب.

وهذ المؤسسات هي: (الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، مكتبة مصر العامة بالجيزة، مدرسة السلام الابتدائية بالدقهلية، روضة عبدالرحيم العلمية بقنا، مكتبة مصر الجديدة بالقاهرة، مدرسة منارة هليوبوليس الدولية بالقاهرة.)

جدير بالذكر أن مؤسسة البحث العلمي (مصر- دبي) أطلقت المشروع الوطني للقراءة بمشاركة وزارة التربية والتعليم والأزهر الشريف وبالتنسيق مع وزارات التعليم العالي والثقافة والتضامن الاجتماعي والشباب والرياضة، وهو مشروع مستدام لمدة ١٠ أعوام، يرتكز على أربعة منافسات رئيسية، وهي: منافسة في القراءة بين طلاب المدارس والمعاهد الأزهرية للحصول على لقب «الطالب المثقف»، ومنافسة في القراءة لطلاب الجامعات على لقب «القارئ الماسي»، ومنافسة في القراءة للمعلمين على لقب «المعلم المثقف»، وأخيراً منافسة خاصة بالمؤسسات المجتمعية للحصول على لقب «المؤسسة التنويرية».

ويحصل أصحاب المراكز الأولى والثانية على جائزة قدرها مليون جنيه ونصف مليون جنيه، وتتدرج الجوائز الأخرى من ربع مليون إلى ١٠٠ ألف جنيه حتى تصل إلى ٥٠ ألف جنيه، بالإضافة إلى زيارة لأكبر المكتبات في العالم.