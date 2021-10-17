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«فيفا» يصدم اتحاد الكرة المصري: «لا تعديل في اللائحة»

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«فيفا» يصدم اتحاد الكرة المصري: «لا تعديل في اللائحة» «فيفا» يصدم اتحاد الكرة المصري: «لا تعديل في اللائحة»

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أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA على أن الدخول في عملية إجراء تعديلات على لائحة النظام الأساسي للاتحاد المصري لكرة القدم قبل أقل من ثلاثة أشهر على نهاية تفويض لجنة التطبيع المكلفة بإدارته، أمر محفوف بالمخاطر ولا يتوافق مع قرار مجلس الفيفا الأخير بخصوص مد تفويض اللجنة.

جاء ذلك في معرض رد FIFA على طلب عدد من الأندية بإجراء بعض التعديلات على بنود اللائحة التي تم اقرارها في نوفمبر الماضي واعتمدها FIFA في يونيو الماضي، وبدوره قام الاتحاد المصري برفع هذه الطلبات إلى الاتحاد الدولي.
كما جاء في رد الاتحاد الدولي بيان بأسباب عدم جدوى الاقتراحات المقدمة بشأن التعديلات ، وتناول ذلك بالرد على كل مقترح من مقترحات التعديل بالتفصيل.
كما حدد رد الاتحاد الدولي لكرة القدم بأن تتولى اللجنة إدارة العملية الانتخابية المقبلة والجمعية العمومية على أساس لائحة النظام الاساسي للاتحاد 2020 والمعتمدة من FIFA ، ولائحة الانتخابات الخاصة بالاتحاد المصري 2021.

المصرى اليوم

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