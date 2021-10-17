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رئيس مياه بني سويف تتفقد عدد من المشروعات ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة

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رئيس مياه بني سويف تتفقد عدد من المشروعات ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة رئيس مياه بني سويف تتفقد عدد من المشروعات ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة

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تفقدت المهندسة دينا عمر سليمان رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، عدد من المشروعات «إنشاء محطة مياه الفقاعي، تأهيل محطة مياه كفرناصر، تأهيل محطة مياه البرانقة، مد وتدعيم وإحلال وتجديد شبكات مياه الشرب بطنسا بني مالو، مد وتدعيم شبكات الصرف الصحي بطنسا بني مالو» ضمن مبادرة حياة كريمة، وذلك لمتابعة آخر مستجدات الأعمال المنفذة.

وأكدت رئيس الشركة أن مبادرة حياة كريمة تهدف إلى تحسين مستوي المعيشة والأرتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق خطط التنمية المستهدفة بالريف المصري.

الجدير بالذكر أنه قد تم إدراج قري مركزي ببا وناصر وعددها 66 قرية وتوابعهم بمحافظة بني سويف، ضمن المشروع القومي لتطوير القرى على مستوى محافظات الجمهورية من خلال التطوير شامل الخدمات والمرافق بتلك القرى،و تحسين مستوي المعيشة والأرتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق خطط التنمية المستهدفة بالريف المصري.

المصرى اليوم

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