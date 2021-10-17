رئيس الطائفة الإنجيلية: نؤمنُ إيمانًا كاملًا بأصالة الدَّورِ التنموي والمجتمعي للدولة المصرية

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أكد الدكتور القس أندريه زكي، رئيسِ الطائفةِ الإنجيليَّةِ بمصرَ، ورئيسِ الهيئةِ القبطيةِ الإنجيليَّةِ للخدماتِ الاجتماعيةِ، أن الهيئة منذُ نشأتِها في الخمسينياتِ من القرنِ الماضي، تسعى لتحسينِ نوعيةِ الحياةِ وجودتِها للمواطنينَ الأكثر احتياجًا والأَوْلى بالرعايةِ في محافظاتِ مصرَ، دونَ أيّ تمييزٍ مبنيٍّ على الدينِ أو المعتَقَدِ أو النوعِ الاجتماعيّ، والمساهمةِ الجادةِ للقضاءِ على الفقرِ. معَ العملِ على الحفاظِ على البيئةِ، والعملِ معًا على مواجهةِ التغيُّراتِ المُناخيةِ وتخفيفِ آثارِها السلبيةِ على المواطنينْ.

جاء ذلك في رسالة ألقتها عن «زكي» مارجريت صاروفيم رئيس قطاع التنمية المحلية بالهيئة القبطية، خلال احتفالي الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، اليوم الأحد، لقاء شركاء التنمية «معًا للقضاء على الفقر» تزامنًا مع اليوم العالمي للقضاء على الفقر، والمقرر انعقاده سنويًّا من الأمم المتحده ١٧ أكتوبر من كل عام، بمشاركة قيادات من وزارة التضامن الاجتماعي، وحشد كبير من قيادات مؤسسات وجمعيات تنمية المجتمع، وعدد من قيادات القوى العاملة والصحة والتعليم والإعلام.

وأضاف زكي: «اليومَ، تزامنًا مع اليومِ العالميّ للقضاءِ على الفقرِ، نجددُ التزاماتِنا في الاستمرارِ والمساهمةِ بكلِّ فاعليةٍ وجديةٍ، ووضعِ خبرتِنا التي بنيناها في العملِ معَ المجتمعاتِ المحليةِ لأكثرِ منْ سبعينَ عامًا لخدمةِ الأجندةِ الوطنيةِ لتحقيقِ أهدافِ التنميةِ المستدامةِ».

وتابع: «نؤمنُ إيمانًا كاملًا بأصالةِ الدَّورِ التنمويّ والمجتمعيّ للدولةِ المصريةِ في دعمِ وبناءِ المواطنِ المصريّ، والمساهمةِ في إرساءِ قواعدِ العيشِ الكريمِ، ولهذا نؤكدُ على اعتزازِنا وتقديرِنا لإصرارِ ومتابعةِ القيادةِ السياسيةِ في تحقيقِ طموحاتِ المصريينَ من خلالِ المبادراتِ الرئاسيةِ، ومن ضمنها المبادرةُ الأضخمِ والأكثرِ شمولًا مبادرة حياة كريمة.. تطويرُ وتنميةُ الريفِ المصرىّ، والتي بدأتْ تظهرُ بشائرُ مجهوداتِها على شرائحِ المجتمعِ المصريّ المختلفةِ».

واختتم زكي: «نصلي من أجلِ بلادِنا العزيزةِ مِصرَ، وسنسعى دائمًا لتحقيقِ الأفضلِ لمصرَنا الغاليةِ بالتعاونِ مع جميعِ شركائِنا خلفَ الدولةِ المصريةِ ومؤسساتِها، تحتَ رعايةِ قيادتِنا السياسيةِ الوطنيةِ المخلِصةِ».