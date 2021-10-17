اختلفوا على أولوية تحميل الركاب.. مشاجرة حادة بين سائقين في العبور

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصيب سائقان في مدينة العبور، إثر مشاجرة بينهما بسبب الخلاف على أولوية تحميل الركاب وتعدى كل منهما على الآخر بالضرب، وتم ضبطهما وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم شرطة العبور يفيد حدوث مشاجرة بين طرفين ووجود مصابين بناحية حي الشباب دائرة القسم.

انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة، وبالمعاينة تبين وقوع مشاجرة بين طرف أول «أ خ ع» 27 سنة سائق مصاب بجرح طعنى شبه نافذ بالجانب الأيمن وجرح قطعي باليد اليمنى وطرف ثان «ر م م»، 25 سنة مصاب بجرح قطعي بالجانب الأيسر من الوجه وجرح بفروة الرأس والصدر.

وتوصلت التحريات إلى أن سبب المشاجرة مشادة كلامية بين الطرفين لخلاف على أولوية تحميل الركاب بموقف سيارات حي الشباب تطورت لمشاجرة تعدى خلالها كل منهما على الآخر بالضرب، وتم ضبط طرفي المشاجرة وتبادلا الاتهامات وتحرر محضر بالواقعة.