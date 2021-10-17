محافظ المنوفية يوجه بإنهاء أعمال رصف طريق مليج- ميت فارس خلال أسبوع

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أجرى اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، الأحد، جولة ميدانية ببركة السبع، بدأت بتفقد أعمال رصف وتطوير طريق مليج– ميت فارس بطول 3،5 كم، وذلك للوقوف على نسب التنفيذ وتسريع معدلات الأداء للارتقاء بمستوى الخدمات.

وتابع المحافظ أعمال وضع الطبقة الأسفلتية بالطريق، وذلك ضمن الخطة العاجلة لرصف الطرق تنفيذ الهيئة العامة للطرق والكباري بتكلفة 8 ملايين جنيه تقريباً، ووجه المحافظ بضرورة إنهاء كل أعمال الرصف خلال الأسبوع الجاري كونه طريق حيوي يخدم قري ميت فارس، الغوري، كفر مليج، مشدداً على الالتزام بكل المواصفات والمعايير الفنية للرصف .

وأشار محافظ المنوفية إلى أن هناك أولولية للتعامل مع الشركات الجادة التي تقوم بإنجاز الأعمال في التوقيتات الزمنية المحددة بهدف تحقيق الصالح العام وتقديم خدمات أفضل للمواطنين، وعدم إسناد أعمال جديدة للشركات الغير جادة والمتقاعسة في أداء الأعمال الموكلة إليها.