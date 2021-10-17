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ضبط 74 مخالفة تموينية متنوعة خلال حملات رقابية بـ المنيا

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ضبط 74 مخالفة تموينية متنوعة خلال حملات رقابية بـ المنيا ضبط 74 مخالفة تموينية متنوعة خلال حملات رقابية بـ المنيا

أعلنت مديرية بـ المنيا ، ضبط 74 مخالفة متنوعة خلال الحملات الرقابية التى تنظمها المديرية بالتعاون مع الجهات المعنية بهدف إحكام الرقابة على كافة السلع والمواد الغذائية والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

يأتى ذلك فى إطار تنفيذ توجيهات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا ، بتكثيف الحملات المرورية على المخابز البلدية والأسواق، والتصدى بكل حسم للمخالفين من خلال اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم .

من جانبه، أوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بـ المنيا ، أنه تم خلال الحملات ضبط 74 مخالفة تموينية منها 60 مخالفة فى مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية تنوعت ما بين (إنتاج خبز ناقص الوزن- إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات- تصرف وتجميع- عدم وجود ميزان - قضايا متنوعة أخرى) ، و14 مخالفة في مجال متابعة الأسواق تنوعت بين (مجهولة المصدر - تجار تموينيين - عدم وجود شهادة صحية- بدون ترخيص- ذبح خارج المجازر الحكومية).

المصرى اليوم

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